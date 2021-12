DT de Bélgica se siente preocupado ante la falta de continuidad de Hazard en el Real Madrid

Eden Hazard parece haber recuperado confianza en sus dos últimos cotejos con los merengues ante las ausencias de los habituales titulares por el sector derecho, Marco Asensio o Rodrygo Goes; no obstante, aún no encuentra su lugar en el Real Madrid a pesar de estar libre de lesiones.

Roberto Martínez, entrenador de la selección de Bélgica, comentó acerca de la actualidad futbolística del delantero. Señaló que es una situación difícil para un deportista que ha estado acostumbrado a ser titular a lo largo de su carrera.

“La falta de partidos es una preocupación, por supuesto, porque es una nueva situación para Hazard, que nunca había estado en una situación así y puede ser muy difícil” , dijo el director técnico español para el medio Eleven Sports, según cita EFE.

Además, precisó que lo primordial es que Eden Hazard se haya recuperado totalmente de sus múltiples daños. Desde que él llegó al conjunto que viste de blanco ha sufrido golpes en el tobillo, que le ha impedido mostrar todo su potencial en el equipo, y ahora, en la opinión de Martínez, el exjugador del Chelsea ha superado sus problemas.

“Veo que ahora lo está (libre de lesiones). Jugó muy bien contra Estonia y ya no piensa si va a tener algún dolor, no siente dolores, se mueve con libertad” , precisó Roberto.

Además, mostró despreocupación frente a la falta de partidos del ‘10′ con miras al Mundial de Qatar 2022, puesto que la cita mundialista ya se acerca.

“No creo que estemos en ese punto aún porque tenemos el verano. Después del verano tendremos que encontrar el camino en los tres meses precedentes al Mundial” , recalcó Martínez.