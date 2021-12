Sigue la alerta: Premier League decide suspender el partido del Leeds United por COVID-19

Continúan las malas noticias. La celebración del Boxing Day fue opacada por los casos positivos de COVID-19 y los diversos cuestionamientos sobre al calendario deportivo. Los recientes rebrotes ocasionaron que la Premier League vuelva a suspender otro cotejo. La organización anunció que el partido entre Leeds United y Aston Villa tendrá que reprogramarse debido a que uno de los equipos no cuenta con la cantidad mínima de futbolistas disponibles.

“Tras una solicitud de Leeds, la Junta de la Premier League se reunió hoy y acordó posponer el partido en casa del club contra el Aston Villa, que se jugará el martes 28 de diciembre ”, comunicó la entidad en su cuenta de Twitter.

Klopp y Guardiola se mostraron en contra de jugar el Boxing Day. Fotos: AFP/EFE

Este será el segundo encuentro suspendido para el elenco de Marcelo Bielsa. Los casos positivos y las lesiones los obligaron a posponer su compromiso de este domingo 26 de diciembre ante el Liverpool.

“Si bien no ha habido nuevos casos de COVID en el equipo de juego, la mayoría de los que dieron positivo antes del partido de Liverpool aún no han salido del aislamiento . Por lo tanto, todavía no tenemos suficientes jugadores reconocidos del primer equipo (13 de campo más un portero) para cumplir con los requisitos de la Premier League para el partido”, manifestó el club en su página web.

Asimismo, el comunicado publicado por la competición detalla que se vienen reforzando las medidas preventivas. “A la luz del reciente aumento de casos de COVID-19 en todo el país, la Premier League ha reintroducido Medidas de Emergencia. Estas incluyen protocolos tales como pruebas más frecuentes, cubrirse la cara en interiores, observar el distanciamiento social y limitar el tiempo de tratamiento ”, detalló.

Partidos suspendidos en la Premier League por la COVID-19