Partidos de hoy, domingo 26 de diciembre: ¿qué equipos juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol internacional (Premier League de Inglaterra y Torneo Apertura de Guatemala) y no te pierdas ningún detalle de los cruces más importantes, como las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

En el país británico, la jornada dominical de fútbol estará amenizada por el tradicional Boxing Day, ronda de compromisos que se juegan el día después de celebrar la Navidad. Entre los choques más destacados de esta fecha 19 de la Premier se encuentran el Manchester City vs. Leicester City y Aston Villa vs. Chelsea. Ambos cotejos se podrán ver por la pantalla de ESPN en la TV por cable y satélite, mientras que vía streaming irá por Star Plus.

En Guatemala, se disputará la revancha de la llave de semifinales entre Comunicaciones y Municipal, clásico del balompié en el país chapín. El vencedor de este juego (la ida terminó 0-0) se las verá en la gran final con Malacateco, que se impuso a Antigua por un global de 1-3 en la otra semifinal.

Premier League - Inglaterra

Manchester City vs. Leicester City

Hora: 10.00 a. m.

Canal: ESPN, Star Plus

Norwich vs. Arsenal

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Star Plus

Tottenham vs. Crystal Palace

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Star Plus

West Ham vs. Southampton

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Star Plus

Aston Villa vs. Chelsea

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN, Star Plus

Brighton vs. Brentford

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN, Star Plus.

Torneo Apertura - Guatemala