‘Maxi’ Rodríguez: “Tuve el privilegio de tener a Maradona y a Messi al lado”

Hace algunas semanas, Maximiliano Rodríguez se retiró del fútbol profesional a los 40 años. El ‘Maxi’ brindó una entrevista para el diario Olé de Argentina y recordó sus vivencias al lado de Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

“ Diego es lo más grande que hay. Yo ya lo conocía fuera de la cancha, teníamos una muy buena relación, y verlo con el buzo de entrenador era raro. Fue mi ídolo desde siempre , después lo conocí e hice una relación y lo tenía ahí como técnico. Me costaba creerlo. Diego imponía con su presencia, generaba algo impresionante que no vi en ninguna otra persona”, señaló el exfutbolista de Newell’s sobre el ‘Pelusa’.

Además, se refirió al título que consiguió ‘Leo’ en la Copa América de Brasil 2021. “A las personas buenas, siempre se les termina dando. Me puso muy feliz que pudiera levantar esa copa tan merecida, que le hacía falta. Siempre, en las concentraciones, hablábamos de que para nosotros estar ahí era lo máximo. ‘Leo’ tiene amor por Argentina y nunca bajó los brazos, por eso se le dio ”.

Finalmente, ‘la Fiera’ habló acerca de la posibilidad de que el futbolista del PSG retorne a Rosario para jugar en el cuadro leproso. “Estando en la selección lo hemos hablado, aunque poco. No puedo pedir nada más: tuve el privilegio de tener a Diego y a ‘Leo’ al lado. Pero imagínate a Leo jugando en el fútbol argentino, viviendo acá en Rosario. ¡Una Locura!”.

‘Maxi’ Rodríguez y su opinión sobre Lionel Scaloni

Por otro lado, Maximiliano Rodríguez se mostró muy feliz por el buen desempeño que viene mostrando Lionel Scaloni como técnico de la selección argentina. “Llegar a dirigir la selección argentina no es fácil, a Lionel se le presentó en un momento, con algunas críticas, pero él es una persona que está centrada, inteligente y sabe lo que quiere” , señaló.

“Yo lo quiero mucho, es un amigo al que conocí desde que éramos chicos, y en todas sus facetas. La verdad es que me puso muy contento porque le tocó una parada muy difícil, por lo que somos los argentinos. Además, tuvo que hacer un recambio que no era sencillo y terminó formando un equipo y un grupo. Después se le dio el resultado de salir campeón… Pero fue algo que me puso muy contento”, agregó.