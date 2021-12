Manchester City vs. Leicester EN VIVO: hora y canal para ver el Boxing Day por Premier League

Manchester City vs. Leicester EN VIVO se enfrentan este domingo 26 de diciembre a partir de las 10.00 a. m. por la jornada 19 de la Premier League 2021-22. El cotejo será televisado por la señal de ESPN, pero también puedes mantenerte informado acerca de este y otros partidos del Boxing Day con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Manchester City vs. Leicester: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Leicester City ¿Cuándo juegan? Domingo 26 de diciembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Etihad Stadium ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Leicester?

En Perú, el cotejo Manchester City vs. Leicester se podrá seguir a partir de las 10.00 a. m.. Revisa la guía de horarios para los demás países de la región.

México: 9.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Wahington D. C., Nueva York): 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

El primer encuentro de la tradicional jornada del Boxing Day en el fútbol inglés será el enfrentamiento entre el líder de la Premier League, Manchester City, contra el Leicester, equipo que se ubica en la parte media de la tabla de posiciones.

Los ciudadanos se mantienen en la cima del certamen gracias a su goleada a domicilio por 4-0 sobre Newcastle United, duelo que se resolvió con los tantos de Ruben Dias, Joao Cancelo, Riyad Mahrez y Raheem Sterling.

Los zorros también golearon a las urracas por el mismo marcador en su último cotejo liguero, aunque su cruce más reciente fue un 3-3 ante Liverpool por la Copa de la Liga, igualdad que llevó el choque a una tanda de penales donde los reds salieron victoriosos.

Manchester City y Leicester se enfrentaron tres veces este 2021, con saldo de dos triunfos para los dirigidos por Josep Guardiola. El antecedente más cercano entre ambos es el 1-0 con el que el cuadro mancuniano se llevó los tres puntos en septiembre, durante la primera rueda.

¿Qué canal transmite Manchester City vs. Leicester?

Para los países de Sudamérica, la televisación del Manchester City vs. Leicester estará a cargo del canal ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, Star+, ESPN Brasil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Peacock

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN.

¿Cómo seguir Manchester City vs. Leicester ONLINE?

En Star Plus y ESPN Play podrás seguir la transmisión por internet del Manchester City vs. Leicester. Estos servicios de streaming incluyen en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Alineaciones probables de Manchester City vs. Leicester

Manchester City: Ederson; Joao Cancelo, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko; Kevin De Bruyne, Rodri, Bernando Silva, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Raheem Sterling.

Leicester City: Kasper Schmeichel; Jannik Vestergaard, Wilfred Ndidi, Ryan Bertrand; Marc Albrighton, Youri Tielemans, Boubakary Soumaré, Luke Thomas; James Maddison, Patson Daka, Ademola Lookman.

Historial reciente de Manchester City vs. Leicester

Leicester City 0-1 Manchester City | 11.09.21

Leicester City 1-0 Manchester City | 07.08.21

Leicester City 0-2 Manchester City | 03.04.21

Manchester City 2-5 Leicester City | 27.09.20

Leicester City 0-1 Manchester City | 22.02.20.

¿Dónde juegan Manchester City vs. Leicester?

El escenario que acogerá el duelo Manchester City vs. Leicester será el estadio Ciudad de Mánchester, conocido popularmente como Eithad Stadium por razones de patrocinio. Este recinto deportivo es propiedad del club ciudadano.