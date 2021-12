Lionel Messi y Cristiano Ronaldo acaban el año siendo goleadores del Barcelona y Juventus

¡Simplemente cracks! A Cristiano Ronaldo y Lionel Messi solo les bastó mitad de temporada para finalizar el año como los futbolistas que anotaron más goles en Juventus y FC Barcelona, respectivamente. Ambas ‘máquinas’ dejaron la Serie A y LaLiga a mediados de año, pero sus números fueron imbatibles para sus excompañeros.

‘CR7′ mayor goleador de Juventus en 2021

En el 2021, Cristiano Ronaldo, con 36 años, ganó la Copa Italia con la Vecchia Signora, disputó la liga italiana y también jugó los octavos de final de Champions League. Aunque en agosto, el delantero portugués manifestó que no quería continuar con los bianconeros y volvió al Manchester United, equipo con el que se consagró como estrella mundial.

Sin embargo, a pesar de su partida, ninguno de sus ahora excompañeros ha podido superar su marca. A lo largo del año, la Juve realizó 106 goles en todas las competiciones que disputó. De todos ellos, el ‘Bicho’ marcó 20 tanto en 31 duelos, donde su escolta es Álvaro Morata, quien hizo 17 en 53 choques.

Cristiano Ronaldo solo ganó un campeonato en 2021. Foto: AFP

Goleadores de Juventus en 2021:

Cristiano Ronaldo (20) Álvaro Morata (17) Federico Chiesa (15) Paulo Dybala (11) Juan Cuadrado, Weston McKennie (6).

‘Lio’, mayor goleador del FC Barcelona en 2021

Lionel Messi no renovó y partió del Barza entre lágrimas. Luego de eso, el cuadro culé no ha pasado un buen inicio de temporada: fue eliminado de Champions League en fase de grupos y se encuentra en la séptima posición de la tabla de LaLiga Santander. Por otro lado, la ‘Pulga’ llegó al PSG, pero aún no ha logrado despegar su habilidad goleadora.

No obstante, aunque ya no viste más de blaugrana, el argentino no fue superado por ninguno de los actuales futbolistas culés. En el 2021, el cuadro catalán anotó 108 tantos, de los cuales Messi realizó 28 de ellos, casi el doble de quien le sigue en la lista: Antoine Griezmann, con 15 goles.

A nivel de clubes, Lionel Messi solo ganó la Copa del Rey en el 2021. Foto: EFE.

Goleadores del FC Barcelona en 2021: