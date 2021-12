Deportivo Municipal cerca de fichar a exjugador del Bayer Leverkusen

Deportivo Municipal se encuentra en la búsqueda de refuerzos extranjeros de nivel para hacer una buena campaña en la Liga 1. Por ello, el cuadro edil estaría negociando con el volante Michael Ortega, quien cuenta con una importante trayectoria profesional.

Esta información fue brindada por el periodista Gustavo Peralta de Líbero. “Ojalá Deportivo Municipal logre cerrar el fichaje del colombiano Michael Ortega. Buen jugador y ayudaría a elevar el nivel de la Liga 1. El cuadro edil negocia con el volante desde hace semanas. Ojo que hoy empiezan a llegar al país los nuevos extranjeros de Muni”, escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

El colombiano viene de ser campeón de la liga de su país con el Deportivo Cali. En la temporada 2021, el volante disputó 19 encuentros y anotó un gol.

Además, jugó en equipos importantes de diferentes países del mundo como Bayer Leverkusen y Bochum de Alemania, Atlas de México, Figuerense de Brasil , entre otros.

Michael Ortega: su experiencia en la Bundesliga y su relación con Michael Ballack

Michael Ortega llegó al Bayer Leverkusen en la temporada 2011/2012, procedente del Atlas de México. En total, el colombiano disputó siete partidos oficiales con el cuadro alemán en la Bundesliga y no anotó ningún gol.

Durante su estadía en el club de la ciudad de Colonia, el ‘10′ compartió plantel con la leyenda de la selección alemana Michael Ballack. En una entrevista que le realizaron hace algunos años, el cafetero señaló que mantenía una relación cercana con el subcampeón del Mundial 2002.

“Michael quiere estar conmigo y yo con él, no solo en el banco, sino también en los entrenamientos. La verdadera suerte es poder contar con él como mi guía, saber que cuando él lo considera necesario me corrige y me dice qué tengo que hacer para mejorar”, declaró a la cadena DWTV.