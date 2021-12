¿Cortar siempre es una buena opción?: los cambios de entrenadores en la Liga 1 2021

Cada año que finaliza suele dejar lecciones y en el fútbol esto no es la excepción. Una de las enseñanzas que recobró vigencia en este 2021 en el fútbol peruano es que cortar no siempre es la mejor opción, al menos en cuanto a procesos futbolísticos se refiere, sobre todo en una liga como la peruana, en la que los resultados no siempre van acorde al rendimiento.

En el 2021, entre todos los equipos se dieron 23 cambios de entrenadores. El club que más entrenadores tuvo en la temporada fue Binacional, con cinco. El cuadro de Juliaca empezó la temporada con Luis Flores y luego tuvo un interinato de César Chávez-Riva.

Tras ello llegó el argentino Rubén Darío Insúa, quien solo dirigió tres encuentros para dejarle la posta a César Vaioli, quien permaneció en el cargo por dos jornadas. Carlos Desio fue el DT con el que el cuadro de Puno terminó la temporada y con el que decretó su descenso a Liga 2.

Rubén Darío Insúa llegó a Binacional en el 2021 pero solo duró tres semanas en el cargo. Foto: Binacional

La inestabilidad en el banquillo no fue exclusivo del ‘Bi’. Una característica de los equipos que pelearon el descenso este año fue que en todos hubo cambios de entrenadores. La San Martín, que ocupó la última casilla del acumulado, tuvo tres técnicos: Héctor Bidoglio, César Payovich y José Espinoza.

Por su parte, Alianza Universidad, el otro descendido, fue dirigido por Ronny Revollar y Julio César Uribe. Cusco FC, serio involucrado en la pelea por el descenso, tuvo cuatro entrenadores: Carlos Ramacciotti, Claudio Vivas, Sergio Castellanos y Marcelo Grioni.

Arriba también se mueven las cosas

Sin embargo, los contantes cambios de entrenadores no solo se dio en los equipos que pelearon por no descender. En algunos casos, el cese de los técnicos significó un nuevo comienzo con un final feliz. De los ocho clubes clasificados para torneos internacionales, cuatro cambiaron de técnico en 2021.

Univesitario de Deportes prescindió de los servicios de Ángel Comizzo tras caer ante Alianza Lima. En su reemplazo llegó Gregorio Pérez y bajo sus órdenes los cremas repuntaron, ganaron siete encuentros de ocho y clasificaron a la Copa Libertadores 2022 como Perú 3.

Gregorio Pérez dirige a Universitario de Deportes desde septiembre. Foto: GLR

Caso similar fue el de Sport Boys, que de la mano de Ítalo Manzo clasificó para un torneo internacional después de más de 20 años. Los rosados fueron dirigidos esta temporada también por Teddy Cardama y Gustavo Álvarez.

Solo seis equipos mantuvieron a sus entrenadores este año. Estos fueron Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, César Vallejo, Mannucci y Ayacucho FC . De estos solo el cuadro carlista y los zorros decidieron hacer el cambio de DT a final de la temporada.

Como dato adicional es importante mencionar que con el título de Alianza Lima, de la mano de Carlos Bustos, se cortó una racha de dos temporadas seguidas en las que el equipo campeón nacional era un cuadro que a lo largo del año había tenido más de un entrenador. Binacional en 2019 con Javier Arce y Roberto Mosquera, y Cristal en 2020 con Manuel Barreto y el propio Mosquera.

Lista de cambios de entrenadores

Academia Cantolao

Jorge Espejo

Carlos Silvestri.

Alianza Atlético

Jahir Butrón

Teddy Cardama

Marcelo Vivas.

Alianza Universidad

Ronny Revollar

Julio César Uribe.

Binacional

Luis Flores

César Chávez-Riva

Rubén Darío Insúa

César Vaioli

Carlos Desio.

Cienciano

Marcelo Grioni

Víctor Rivera

Gerardo Ameli.

Cusco FC

Carlos Ramacciotti

Claudio Vivas

Sergio Castellanos

Marcelo Grioni.

Deportivo Municipal

Franco Navarro

Julio Argote

Hernán Lisi.

Sport Boys

Teddy Cardama

Gustavo Álvarez

ítalo Manzo.

Sport Huancayo

Wilmar Valencia

Javier Arce.

San Martín

Héctor Bidoglio

César Payovich

José Espinoza.

Universitario de Deportes

Ángel Comizzo

Juan Pajuelo

Gregorio Pérez.

UTC