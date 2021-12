Blanca Navidad: los saludos por fiestas de los jugadores del Real Madrid

El plantel del Real Madrid está lleno de grandes figuras que, por sus variadas nacionalidades y orígenes, practican diferentes religiones. Muchos de ellos no celebran la Navidad, mientras que para otros, la festividad del nacimiento de Jesús es un tiempo muy importante para pasarlo con los seres queridos.

Desde el guardameta belga Thibaut Courtois hasta los atacantes Karim Benzema y Vinicius Jr, los jugadores del club dirigido por Carlo Ancelotti compartieron en sus redes sociales la particular manera en que reciben el 25 de diciembre.

Karim Benzema es real

El delantero francés no celebra Navidad debido a su estrecha relación con el Islam, por lo que en sus redes sociales solo subió un curioso mensaje sobre sí mismo: “KB9 es real”, compartió el jugador. No obstante, pese a no conmemorar las fiestas, hace unos días el atacante participó junto al técnico Carlo Ancelotti en el video por el saludo oficial del club.

'KB9 es real', fue el mensaje que el francés colgó en sus redes sociales. Foto: Instagram Karim Benzema

Vinicius Jr. en la NBA

El futbolista brasileño pasó la víspera de Navidad en la tribuna del partido entre Miami Heat y Detroit Pistons por la NBA, donde recibió una camiseta con su nombre. Para la Nochebuena, el delantero se reunió con algunos amigos, encuentro que compartió en sus redes sociales.

Vinicius Jr. recibió la Navidad con amigos. Foto: Instagram Vinicius Jr.

Courtois y su romántica celebración

El guardameta belga recibió la Nochebuena en compañía de su novia, la modelo israelí Mishel Gerzig, con quien compartió una tierna instantánea posando junto al árbol de Navidad.

El portero belga posó junto a su novia en Navidad. Foto: Instagram Thibaut Courtois

Modric bien acompañado

Luka Modric pasó las fiestas junto a su esposa Vanja Bosnić y sus tres hijos. El centrocampista compartió la imagen del momento familiar en sus redes sociales, acompañando la foto con el clásico saludo navideño en tres idiomas.

El jugador croata junto a su familia. Foto: Instagram Luka Modric

Toni Kroos nostálgico

Debido al complicado contexto por la pandemia de la COVID-19, el futbolista alemán recordó las festividades ‘normales’ que pasó al lado de su madre y hermano, con quien conduce un podcast. La misiva fue acompañada de una tierna foto de su infancia.

El jugador alemán compartió una instantánea de su infancia. Foto: Instagram Toni Kroos

La escuadra de Casemiro

Si alguien podría presumir de tener todo un equipo de fútbol como familia, ese es Casemiro. El jugador brasileño recibió la natividad del Niño Jesús con su extenso círculo de seres queridos antes de disfrutar de una cálida cena navideña.

El brasileño recibió la nochebuena acompañado de sus seres queridos. Foto: Instagram Casemiro

Saludo navideño del Real Madrid

Carlo Ancelotti y Karim Benzema fueron los elegidos para compartir el mensaje de Navidad del Real Madrid. A continuación, te mostramos el vídeo que grabaron ambas figuras.