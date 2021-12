Warriors vs. Suns EN VIVO: ¿dónde y a qué hora ver partido de la NBA 2021?

Warriors vs. Suns EN VIVO se enfrentan HOY sábado 25 de diciembre por el duelo correspondiente a la Conferencia del Oeste de la NBA. El duelo entre ambos equipos se dará en el Footprint Center de Phoenix, Arizona desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y las 3.00 p. m (hora de Arizona).

El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas y todas las incidencias.

Warriors vs. Suns: ficha del partido

NBA Warriors vs. Suns ¿Cuándo juegan? HOY sábado 25 de diciembre ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) y las 3.00 p. m (hora de Arizona) ¿Dónde? Footprint Center ¿Canal? Star Plus.

¿A qué hora juegan Warriors vs. Suns EN VIVO?

En horario peruano, el choque Warriors vs. Suns se disputará desde las 5.00 p. m. Consulta la guía si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 5.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Warriors vs. Suns ONLINE GRATIS vía Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Warriors vs. Suns por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Warriors vs. Suns?