Knicks vs. Hawks EN VIVO: horario y canal para ver el duelo por la Conferencia Este de la NBA

Knicks vs. Hawks EN VIVO se juega hoy, sábado 25 de diciembre, por la temporada 2021-2022 de la NBA. El encuentro correspondiente a la Conferencia Este se disputará en el Madison Square Garden y está pactado para la 12.00 p. m. (hora peruana y estadounidense en New York). El juego será trasmitido EN DIRECTO vía streaming a través de la señal de Star Plus.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes, aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas y todas las incidencias.

Knicks vs. Hawks: ficha del partido

Partido Knicks vs Hawks ¿Cuándo juegan? Sábado 25 de diciembre ¿A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus ¿Dónde? Madison Square Garden

PUEDES VER: Cristiano y el United realizan entrega de regalos para tres hospitales infantiles por Navidad

Knicks vs. Hawks: la previa

Muy relegados de los primeros lugares de la Conferencia Este de la NBA, ambos equipos necesitan conseguir un triunfo en una fecha nada agradable para sus intereses. Lo curioso de este enfrentamiento es que los dos elencos no ganan en un 25 de diciembre desde hace 10 años.

Más allá de este dato, su situación no es la mejor y necesitan una victoria para intentar meterse en los playoffs del torneo. Los New York Knicks marchan en la posición 12 y buscarán repetir la actuación de noviembre, en la cual se impusieron por 99-90.

Por su parte, Atlanta Hawks se mantiene en la décima casilla y para este choque no podría disponer de algunos jugadores debido a los protocolos sanitarios. Entre las ausencias más destacadas estaría la de su figura Trae Young.

¿A qué hora juega Knicks vs. Hawks EN VIVO?

En horario peruano, el choque Knicks vs. Hawks se disputará desde las 12.00 p. m. Consulta la guía si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 12.00 p. m.

México: 11.00 a. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

¿En qué canales ver Knicks vs. Hawks?

El duelo por la NBA 2021 irá por la señal de NBA League Pass en territorio latinoamericano. Para ingresar a aquella plataforma virtual se requiere una suscripción. Por otra parte, también puedes seguir este duelo a través del servicio de streaming de Star Plus.

¿Dónde ver Knicks vs. Hawks ONLINE GRATIS vía Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Knicks vs. Hawks por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar a la misma, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Knicks vs. Hawks?

Para acceder a Star Plus con el fin de ver el Knicks vs. Hawks, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripción para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Knicks vs. Hawks?

El escenario escogido para el Knicks vs. Hawks es el Madison Square Garden, casa deportiva localizada en en el distrito de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para 20.789 espectadores.