NBA EN VIVO GRATIS: Bucks vs. Celtics vía Star Plus por la Conferencia Este

Bucks vs. Celtics se juega hoy, sábado 25 de diciembre, por la Conferencia Este de la NBA. El encuentro será en el Estadio Fiserv Forum y está pactado para la 2.30 p. m. (hora peruana) y 1.30 p. m. (hora estadounidenses en Wisconsin). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas y todas las incidencias.

Bucks vs. Celtics: previa del compromiso

Duelo con sabor a revancha. Milwaukee Bucks saldrá en busca de una victoria ante Boston Celtics, rival que en los últimos enfrentamientos los ha vencido y con buena diferencia.

En su último partido los dirigidos por Mike Budenholzer ganaron ante Mavereciks (102-95) con gran partido de Jrue Holiday, DeMarcus Cousins y en especial, Khris Middleton, quien fue el máximo anotador del encuentro con 26 puntos.

Por su parte, Celtics llegará a la casa del campeón actual de la NBA con un triunfo bajo el brazo, ya que derrotó a Cavaliers (11-101).

Bucks vs. Celtics: historial reciente

13.12.21 | Bucks vs. Celtics (103-117)

12.11.21 | Bucks vs. Celtics (113-122)

26.03.21 | Celtics vs. Bucks (122-114)

24.03.21 | Celtics vs. Bucks (119-121)

23.12.20 | Bucks vs. Celtics (121-122)

PUEDES VER: Lakers cayó ante Spurs y consigue su cuarta derrota consecutiva

¿A qué hora juegan Bucks vs. Celtics EN VIVO?

En horario peruano, el choque Bucks vs. Celtics se disputará desde las 2.30 p. m. Consulta la guía si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

¿Dónde ver Bucks vs. Celtics ONLINE GRATIS vía Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Bucks vs. Celtics por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Bucks vs. Celtics?

Para acceder a Star Plus con el fin de ver el Bucks vs. Celtics, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio se disputará el Bucks vs. Celtics?

El escenario escogido para el Bucks vs. Celtics es el estadio de Fiserv Forum, casa deportiva localizada en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para más de 17.000 espectadores.

Bucks vs. Celtics: los pronósticos de las casas de apuestas

Gana Bucks Gana Celtics Betsson 1.51 2.65 Inkabet 1.50 2.60 Doradobet 1.50 2.70 Meridianbet 1.46 2.55 Te apuesto 1.48 2.60

Próximos partidos de Milwaukee Bucks

28.12.21 | Magic vs. Bucks (7.00 p. m. )

30.12.21 | Magic vs. Bucks (7.00 p. m. )

01.01.22 | Bucks vs. Pelican (6.30 p. m. )

03.01.22 | Bucks vs. Pistons (8.00 p. m.)

Próximos partidos de Boston Celtics

27.12.21 | Timberwolves vs. Celtics (8.00 p. m. )

29.12.21 | Celtics vs. Clippers (7.30 p. m. )

31.12.21 | Celtics vs. Suns (1.00 p. m.)

02.01.22 | Celtics vs. Magic (6.00 p. m.)

Todos los cotejos tiene hora peruana.