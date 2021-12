Mundial de Clubes 2021: ¿qué equipos han clasificado y cuál es el fixture del torneo?

Pese a que se realizará en 2022, el Mundial de Clubes 2021 va tomando forma. Las ediciones anteriores se disputaban en diciembre; sin embargo, en esta ocasión empezará el próximo 3 de febrero y culminará el 12 del mismo mes . El escenario escogido será Emiratos Árabes Unidos según lo confirmaron las autoridades del fútbol internacional.

En esta oportunidad te mostraremos todos los equipos que clasificaron al Mundial de Clubes 2021, entre los que resaltan el Palmeiras de Brasil y Chelsea de Inglaterra, campeones de la Conmebol Copa Libertadores 2021 y Champions League 2020/21. También tendremos presencia peruana, pues el Al-Hilal de André Carrillo se ganó su lugar tras quedarse con la Liga de Campeones de Asia .

Participantes del Mundial de Clubes 2021

Al-Hilal (Arabia Saudita, ganador de la Liga de Campeones de Asia)

Al Ahly (Egipto, ganador de la Liga de Campeones de África)

Monterrey (México, ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf)

Palmeiras (Brasil, ganador de la Copa Libertadores)

Auckland City (Nueva Zelanda, elegido por el Ejecutivo de la OFC por la cancelación de la Champions de Oceanía por la COVID-19)

Chelsea (Inglaterra, ganador de la Liga de Campeones europea)

Al Jazira (Emiratos Árabes Unidos, ganador de la Liga Árabe del Golfo).

¿Cuál es el fixture?

Cabe destacar que Palmeiras y Chelsea debutarán recién en las semifinales del Mundial de Clubes 2021. El conjunto brasileño se enfrentará en esa instancia al ganador entre el Al Ahly vs. Rayados de Monterrey; mientras que los blues lo hará ante Al-Hilal VS. el vencedor del cotejo entre Al Jazira vs. Auckland City.