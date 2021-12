Lakers vs. Nets EN VIVO HOY: hora y canal para ver el juego de la NBA 2021

Lakers vs. Nets EN VIVO se enfrentarán este sábado 25 de diciembre, desde las 8.00 p. m. (Perú). El duelo se desarrollará en el Staples Center por la temporada regular de la NBA 2021.

La transmisión del partido estará a cargo de la plataforma Star Plus. Sigue todas las incidencias del duelo del baloncesto norteamericano y mira los videos de los mejores momentos en el minuto a minuto del diario La República.

Lakers vs Nets: la previa

El choque principal debía ser entre Los Angeles Lakers y los Brooklyn Nets pero la pandemia arruinó el esperado duelo entre LeBron James y Kevin Durant.

Ambos astros no se enfrentan desde el día de Navidad de 2018 cuando Durant todavía portaba el uniforme de los Golden State Warriors.

Durant y Kyrie Irving, aislados del equipo por COVID-19, serán baja para los Nets mientras los Lakers, por su parte, llegan golpeados por cuatro derrotas consecutivas, además de la ausencia de Anthony Davis por lesión.

El técnico de Nets, Steve Nash, sí podrá contar con James Harden, de vuelta tras 10 días de confinamiento.

Brooklyn tuvo que aplazar sus últimos tres juegos por el brote de coronavirus en su vestuario mientras los Lakers también han perdido temporalmente a numerosas piezas, incluida su técnico, Frank Vogel, por el virus.

¿A qué hora juegan Lakers vs. Nets EN VIVO?

En horario peruano, el choque Lakers vs. Nets se disputará desde las 8.00 p. m.. Consulta la guía si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 8.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Lakers vs. Nets ONLINE GRATIS vía Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Lakers vs. Nets por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Lakers vs. Nets?

Para acceder a Star Plus con el fin de ver el Lakers vs. Nets, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Precio de Star+ para Perú y Latinoamérica

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

Dispositivos con Star+

Android

iOS

Televisores

Consolas

Celulares

¿En qué estadio se disputará el Lakers vs. Nets?

El escenario escogido para el Lakers vs. Nets es el Staples Center, casa deportiva localizada en Los Angeles, California, Estados Unidos, que cuenta con una capacidad para más de 18.180 espectadores.