Daniel Sturridge deberá pagar miles de dólares a hombre que encontró a su perro robado

El delantero Daniel Sturridge, exfutbolista del Liverpool y de la selección inglesa, tendrá que pagar una suma de 30.000 dólares al hombre que le devolvió a su perro luego de que este fuera robado de la casa del jugador hace dos años. Un tribunal de Los Ángeles dictó la orden ante la demanda interpuesta por el rapero Foster Washington, quien decidió llevar el caso a los tribunales tras alegar que el afectado no cumplió con el pago de la recompensa ofrecida.

El diario británico Daily Mirror informó que el cantante se puso en contacto con Sturridge el 10 de julio de 2019, un día después del atraco, para comprobar si el can que había encontrado se trataba de Lucci, la mascota del deportista.

Tras la devolución de Lucci a su dueño, Washington aseguró que nunca recibió el dinero que el futbolista había prometido vía redes sociales para quien lo ayudase a recuperar al animal.

Sturridge había ofrecido una recompensa por la devolución de su perro. Foto: Instagram

“Ojalá pague y no intente apelar. Estoy emocionado por ello, he estado peleando por este caso durante más de un año, no puedo creer que haya terminado. Cuando encontramos al perro, pensé que mi vida sería mejor”, declaró el litigante a la agencia PA Media

Sturridge se defiende de la acusación

A través de su cuenta de Twitter, el exmundialista se pronunció para desmentir la acusación hecha contra él por la supuesta omisión de la recompensa.

“Conocí a un chico que encontró a mi perro y le pagué una recompensa con la que estuvo encantado, al igual que yo, que pude recuperarlo (a su perro) después de que me lo robaran. Tomé fotos con él y tenemos videos y audio de todo lo que sucedió cuando regresaron a Lucci”, se defendió.