Roberto Mosquera sacó cara por John Jairo Mosquera a raíz de los múltiples ataques

Rechazo total. La reciente incorporación de John Jairo Mosquera ha desatado una ola de críticas hacia la institución celeste. Muchos hinchas se mostraron en contra de fichar un jugador de 33 años y que no atraviesa un buen presente; sin embargo, algunos de estos comentarios fueron más allá y resultaron ofensivos. Ante esta situación, el entrenador de Sporting Cristal salió al frente.

“Estamos muy sentidos, muy sensibles y lo tengo que sacar a la luz porque esto no puede seguir continuando. Esta violencia, esto de aprovecharse del anonimato para insultar a jugadores, a comando técnico. Sporting Cristal no es un equipo que nació violento (...) Cristal es un equipo de paz y que respeta a todos”, respondió Roberto Mosquera en el canal de Youtube del club.

El técnico rimense rechazó los comentarios vertidos redes sociales hacia su comando técnico y los dirigentes. Asimismo, resaltó que se trata de un futbolista de calidad y que supo jugar en las mejores ligas del mundo.

“Jhon Mosquera está dolido y no ha pisado el Perú. Él tiene familia en edad escolar, y cuando leen eso, dirán ‘¿A dónde está viniendo?’ (...) Hay algunos que se roban el derecho de decirnos a quién traer, estamos hablando de alguien que ha jugado y triunfado en Alemania , nosotros siempre queremos traer lo mejor para Sporting Cristal”, sostuvo.

El experimentado estratega realizó una comparación con el caso de Washington Corozo, futbolista que en su momento fue muy resistido por los hinchas y que el año pasado terminó siendo convocado a la selección de su país.