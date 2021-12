Periodista boliviano: “Mosquera está dos peldaños más arriba que Riquelme”

Sporting Cristal anunció la contratación de John Jairo Mosquera para la Liga 1 y la Copa Libertadores. El delantero llega procedente del Guabirá del fútbol boliviano. Luis Sandoval, periodista altiplánico, se refirió a la llegada del colombiano al cuadro celeste y señaló que tiene un mejor nivel que el argentino Marcos Riquelme.

”John Jairo tuvo 13 goles esta temporada. En lo participativo y lo que es como delantero, creo que está dos peldaños más arriba que Marcos Riquelme, según lo que vimos del juego de ambos en Bolivia”, declaró para el programa Fútbol como cancha.

Además, describió las principales virtudes que tiene el atacante. ”La característica que tiene es la potencia y el uno contra uno. Es un elemento muy importante en balón aéreo por la corpulencia y velocidad”, manifestó.

El comunicador indicó que el técnico Roberto Mosquera conoce muy bien al cafetero. “Es un ‘9′ de área, pero también es colaborativo para salir y dar alguna asistencia. Tiene características interesantes y Roberto Mosquera lo conoce de su paso por Royal Pari”.

Finalmente, Sandoval reconoció que Mosquera no se acostumbró a jugar en ciudades de altura. “Sí tuvo una lesión y logró recuperarse. No es que haya tenido problemas físicos de consideración, ni en Royal Pari ni en Always Ready. Lamentablemente no le va bien en altura”.

Los números de John Jairo Mosquera

En el 2021, John Jairo Mosquera defendió las camisetas de Always Ready y Guabirá, ambos equipos de la liga boliviana. En esta temporada, el delantero colombiano disputó 27 partidos y anotó 13 goles.