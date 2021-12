Santiago Ormeño denunció que fue víctima de un delito cibernético

El delantero Santiago Ormeño compartió una amarga noticia a pocas horas de celebrar la Nochebuena. En una historia de su cuenta en la red social Instagram, el futbolista de la selección peruana denunció el robo de su perfil de Whatsapp e invocó a sus contactos a mantenerse alertas.

“Hola a todos. Alguien me robó mi Whatsapp, si les escriben no hagan caso. Los amo”, publicó el jugador de 27 años. Hasta el momento, ‘Santi’ no ha vuelto a informar si pudo solucionar su problema.

En la última temporada de la liga mexicana, el atacante defendió la camiseta del León, club con el cual llegó hasta la final del Torneo Grita México Apertura 2021, que perdió frente al Atlas del también peruano Anderson Santamaría.

Mensaje de Santiago Ormeño. Foto: Instagram

A diferencia de su paso previo por el Puebla, la estadía de Ormeño en el conjunto esmeralda ha estado marcada por la poca regularidad, pues si bien alcanzó a disputar 17 juegos del certamen, en ninguno de ellos completó los 90 minutos.

Su producción goleadora tampoco fue destacable: apenas dos goles, el primero por el trofeo Campeón de Campeones y el segundo por la Leagues Cup. Algunos portales deportivos del país azteca informaron que para el 2022 sería prestado al Pachuca, pero todavía no hay comunicación oficial respecto a este asunto.

Santiago Ormeño en la selección peruana

En junio de este año, Ormeño fue llamado por primera vez por el entrenador Ricardo Gareca para disputar la Copa América 2021 con el combinado blanquirrojo. El ‘Tigre’ empleó al jugador como pieza de recambio en seis encuentros del torneo, mientras que por eliminatorias lo hizo jugar el segundo tiempo del duelo ante Bolivia en La Paz. Para la fecha doble de noviembre, no fue considerado en la nómina final.