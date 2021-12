Ander Herrera aseguró que Kylian Mbappé posee humildad y ganas de aprender de Lionel Messi

El Paris Saint-Germain reunió esta temporada a grandes jugadores para aspirar a todos los títulos posibles. La llegada de Lionel Messi y Sergio Ramos al club parisino causó un gran revuelo en el mundo del fútbol. El astro argentino forma, en teoría, uno de los mejores tridentes junto con Kylian Mbappé y Neymar.

No obstante, las mejores versiones del ‘10′ albiceleste y la del jugador español aún no han llegado a apreciarse en el elenco de la capital francesa, y las críticas por el funcionamiento del equipo no han tardado en aparecer.

Ander Herrera, en una entrevista con Mundo Deportivo, comentó que están en proceso de mejora. “Durante estos primeros meses de temporada ha habido buenos momentos de juego, pero creo que no hemos mantenido la regularidad durante todo un partido. Ese es nuestro objetivo. Tener más control” , dijo el volante.

Messi y Mbappé: el presente y el futuro monarca del fútbol

Herrera también se animó a responder sobre la competencia para ser el mejor futbolista del planeta, donde ahora Lionel compite con la estrella de la selección francesa.

“Kylian será el mejor jugador del mundo durante muchos años, pero todos coincidimos que Leo es el número uno. No hay duda. Mbappé tiene una humildad y unas ganas de aprender de Leo inmensas” , precisó el ex integrante del Manchester United.

Asimismo, el mediocampista español resaltó que Messi y Ramos son líderes a su manera: el defensor desde la palabra, y el capitán de la selección argentina desde el ejemplo.