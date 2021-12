Los más destacados: ¿quiénes fueron los mejores jugadores de la Liga 1 Betsson?

Luego de nueve meses de intensa lucha entre 18 clubes, la Liga 1 Betsson, temporada 2021 del fútbol peruano, finalizó con una nueva corona para Alianza Lima. El club íntimo se hizo fuerte tras un inicio de año complicado y se apoyó en el gran nivel de sus jugadores para consagrarse como el nuevo campeón nacional.

Aunque el plantel blanquiazul fue el más destacado del certamen, los demás equipos también contaron entre sus filas con futbolistas cuyo rendimiento sobresaliente, si bien no alcanzó para el objetivo anhelado por todos de alzar el título, al menos contribuyó para que algunos obtengan un cupo a un torneo internacional.

Entre los porteros, por ejemplo, Ángelo Campos fue indiscutiblemente el mejor guardameta de la liga. Por su lado, si bien tuvo que conformarse con el subcampeonato, su rival en la final, Alejandro Duarte, también realizó una buena campaña, ya que se adueñó de la titularidad en el arco de Sporting Cristal en su regreso al medio local luego de un par de años en el extranjero.

En el enfrentamiento por la final, Campos salió vencedor ante Duarte. Foto: composición FPF/GLR

En el mismo rubro, José Carvallo, capitán de Universitario, también fue clave para que los cremas se queden con uno de los cupos a la Copa Libertadores 2022. Mención aparte para Daniel Ferreyra, encargado de resguardar la valla de Cienciano, quien contribuyó en el regreso del ‘Papá' a Copa Sudamericana al dejar invicta su portería en siete de los 19 compromisos que disputó.

En la zaga, el experimentado Pablo Míguez se erigió como uno de los más sólidos a lo largo de las dos fases del torneo, pero sobre todo en la llave de la final. Renzo Garcés, quien contó con bastante regularidad en César Vallejo, también fue una figura importante para su club.

Otros defensas que completaron un buen campeonato son Christian Ramos, convocado a la selección peruana para los partidos de eliminatorias; y Arón Sánchez. El caso del jugador de Cantolao es digno de resaltar, ya que a sus 18 años jugó 24 de los 26 duelos de la temporada y está considerado como una de las promesas de la liga peruana.

El joven jugador de Cantolao se afianzó como titular esta temporada. Foto: FPF

En cuanto a las bandas, por el sector derecho una discusión frecuente entre los hinchas (incluso para su llamado a la Bicolor) fue comparar quién había tenido mejor desempeño entre Jhilmar Lora y Oslimg Mora (aunque este último actúa más como un carrilero). Ambos se ganaron por mérito propio su llamado a la Blanquirroja y tuvieron la oportunidad de debutar.

En el lado opuesto, Ricardo Lagos, para Alianza Lima, y Paolo Reyna, para Melgar, tuvieron un interesante rendimiento por la zona izquierda. Los dos se metieron al once titular de sus respectivos equipos y disputaron la mayoría de cotejos del certamen.

Para el mediocampo no resulta difícil seleccionar a Josepmir Ballón y Jairo Concha, pilares en Alianza, como dos de los mejores elementos en dicha parte de la cancha. Del mismo modo, el volante Christofer Gonzales, jugador más valioso de la Liga 1, fue quien ‘manejó los hilos’ en Cristal.

Ballón, capitán aliancista, acaba de firmar su renovación hace unos días. Foto: Liga 1

Otros mediocampistas que también mostraron un gran nivel fueron Hernán Novick, segundo artillero de la ‘U’ en el año, y Raziel García, recientemente fichado por Deportes Tolima de Colombia. Igualmente, Erinson Ramírez y Leandro Sosa destacaron en Deportivo Municipal y Ayacucho FC, respectivamente.

Por último, en la zona ofensiva hay pocos reparos acerca de la elección de Hernán Barcos no solo como mejor delantero, sino también como mejor futbolista del año. Es preciso aclarar, no obstante, que Felipe Rodríguez consiguió números más altos (fue mayor goleador y asistidor con 12 tantos y 10 pases de gol) aunque a diferencia del ‘Pirata’, Rodríguez no contó con el plus de ser campeón ni clasificar a una copa continental.

Quienes ‘sacaron cara’ por el jugador peruano fueron Luis Iberico, Alex Valera y Joao Villamarín. El primero se consagró junto con ‘Felucho’ como máximo artillero, con solo una anotación más que los ahora compañeros en el cuadro crema. El uruguayo Gabriel Leyes y el colombiano Víctor Perlaza, de Cantolao y Alianza Atlético, también vieron portería once veces.

'Felucho' fue uno de los mejores fichajes de este 2021. Foto: Efren Zegarra CAM

En cuanto al atacante revelación o de mayor proyección, si bien con números más modestos, el rimense Percy Liza se ‘destapó' en el segundo semestre del 2021 para totalizar ocho goles, entre Liga 1 y Copa Bicentenario, con los cuales despertó el interés del Anderlecht de Bélgica, que se mantiene negociando por su pase.