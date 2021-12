Gustavo Dulanto sobre su posible salida del Sheriff: “He recibido ofertas y llamadas”

El defensor peruano Gustavo Dulanto tuvo un gran 2021 con la casaquilla del Sheriff Tiraspol. Con el club de Moldavia, el zaguero jugó la UEFA Champions League ante Real Madrid, Inter de Milan y Shakhtar Donetsk. Gustavo y sus compañeros lograron la hazaña de imponerse sobre el conjunto blanco y clasificar a la Europa League.

El futbolista nacional declaró para Depor que fichó por el Sheriff con el objetivo de tener minutos y poder competir.

“Uno va a Moldavia y no piensa que va a jugar ante el Real Madrid o contra el Inter. Yo me fui con la idea de sumar minutos, de ganar experiencia para irme a una liga mejor, pero se dieron así las cosas. Nos mostramos a nivel mundial. No es fácil lo que hicimos. Se necesitaba un colectivo y todos lo logramos. Estoy muy orgulloso por todo lo vivido este año y espero que continúe la alegría para mí, para la familia y el Perú”, agregó.

“Con cinta o sin cinta soy el mismo, el jugador que entra al campo a ayudar. Me enseñaron que el central siempre tiene que ordenar. A mí me pone orgulloso: en nueve meses haber sido el capitán, no es fácil. Son 14 nacionalidades. Me da más ganas de seguir trabajando, valoran mi trabajo. Agradezco al entrenador y al club por confiar en mi persona” , refirió sobre su capitanía en el club moldavo.

Sobre la selección peruana, el defensor peruano mencionó que seguirá trabajando para cuando le toque estar. Además, dijo que le pone muy contento que Callens, Zambrano, Advíncula y Santamaría hayan salido campeones con sus clubes.