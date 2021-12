Erick Delgado y su deseo para el final de su carrera: “Retirarme en Sporting Cristal”

El exarquero y referente de Sporting Cristal Erick Delgado manifestó que no se ha retirado del fútbol profesional y está dispuesto a jugar el 2022. El guardameta de 39 años siente que el fútbol le tiene un saldo pendiente bajo los tres palos y espera retirarse en un futuro en el club que lo formó.

El ‘Loco’ declaró para El Comercio que en el fútbol peruano se observan más arqueros extranjeros y, en ese aspecto, se está retrocediendo. “Yo quiero jugar, quiero que eso esté claro. Estamos volviendo un poco a lo que era hace veinte años, una liga peruana con mucho arquero extranjero, algunos con pocos antecedentes. Me tocó ser uno de los primeros peruanos titulares en clubes grandes de Perú, después empezó una ola de darle opción a los locales. Y ahora estamos retrocediendo”.

”Deseo retirarme en Sporting Cristal y con mi hijo acompañándome. Siempre voy a estar agradecido con el club y hasta hoy los hinchas me siguen dando muestras de cariño. Nunca voy a decir que los hinchas no han reconocido lo que hice por el club, así el mismo club no lo haga”, agregó sobre dónde le gustaría retirarse.

Erick es consciente que no se fue de la mejor manera de los rimenses. Además, el ‘Loco’ mencionó que siempre defendió al club y reiteró que nunca habló mal de la institución. “Otros hablaron mal y al final pudieron volver. Eso me parece raro” .

Finalmente, el guardameta siente que el club no reconoce todo lo que él le entregó a la institución. Sin embargo, se siente feliz de que los hinchas le muestren su cariño y siempre le reconozcan. Delgado salió campeón en tres ocasiones con los rimenses.