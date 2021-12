Arteta sobre críticas: “No soy un dictador, solo exijo respeto”

El camerino del Arsenal vive momentos de tensión. En los últimos días, el polémico retiro de la capitanía del equipo a Pierre-Emerick Aubameyang, máxima figura del club, por romper los protocolos de la COVID-19, generó diversas críticas hacia la actitud del entrenador Mikel Arteta.

La controversia se originó luego de que Aubameyang llegara tarde a uno de los entrenamientos tras pedir permiso a la directiva para realizar un viaje a Francia. No obstante, durante su ausencia, el futbolista gabonés también se reunió con su tatuador, evadiendo los protocolos impuestos por el club para evitar la propagación del coronavirus. Esta no era la primera vez que el jugador pedía este tipo de licencias, por lo que Arteta, cansado de la situación, decidió separarlo como capitán del equipo.

“No establezco mi autoridad siendo un dictador despiadado. Solo pido una cosa: respeto y compromiso. En este nivel, si no lo consigo, haré las maletas y me iré a otro lado, porque es lo mínimo que puedo pedir”, enfatizó el técnico español tras las críticas recibidas por su decisión, en declaraciones para The Telegraph.

Asimismo, el entrenador no desaprovechó la oportunidad de lanzar una indirecta hacia el cuestionado jugador. “No le pediré a nadie que ponga la pelota en la escuadra cada vez que la golpee, pero les pediré que hagan lo correcto todos los días para este club”, sentenció.

Traspaso al FC Barcelona

Luego del complicado episodio, el Daily Express dio a conocer que el club inglés había propuesto al FC Barcelona un intercambio entre Aubameyang y Coutinho, operación que ya tendría la aprobación de Mikel Arteta, y que se encontraría en su fase inicial.