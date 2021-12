Thomas Tuchel: “No podemos obligar a la gente a vacunarse”

El COVID-19 ha vuelto a complicar la situación de Europa y el fútbol no es ajeno a ello. La pandemia que puso de rodillas al mundo entero durante el 2020. Aunque parecía que ya se estaba superando, el virus vuelve a romper récords de contagios en el ‘Viejo continente’.

La Premier League es una las ligas más afectadas con este nuevo repunte de contagios. El último lunes, se reportaron 90 casos de coronavirus en futbolistas, el doble a los de la semana anterior. Este nuevo pico ocasionó la suspensión de seis encuentros y causó diversas reacciones en los entrenadores de los equipos.

Uno de los que reaccionó fue Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea. El técnico alemán se mostró bastante inconforme con la decisión de las autoridades del balompié inglés de no postergar el encuentro de su equipo tras los numerosos contagios suscitados en el conjunto londinense.