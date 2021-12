¡Se vistió de Papa Noel! Jhilmar Lora regaló juguetes a los niños de Ate

Es uno de los habituales convocados por el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, y las veces que ha jugado lo ha hecho de gran manera ganándose la confianza no solo del comando técnico, sino también de los hinchas. Precisamente, en las últimas horas, Jhilmar Lora ha vuelto a ser destacado por la afición peruana luego que se le viera obsequiando regalos a decenas de niños por la Navidad.

Pese a que en los últimos días se ha venido especulando sobre su futuro, el cual estaría en el extranjero, el lateral derecho de Sporting Cristal se dio un tiempo para llevar un momento de alegría a los menores del Vaso de leche Amauta del distrito de Ate. El joven futbolista entregó varios juguetes a los pequeños de escasos recursos, quienes se han visto afectado producto de la pandemia.

Asimismo, el jugador de 21 años se tomó algunas fotos con los niños, quienes les pedían algún autógrafo. Este hecho fue saludado por los padres de familia, agradecidos con la presencia del futbolista del cuadro rimense.