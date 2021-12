Luis Garro sobre su llegada a Sport Boys: “Significaba un reto volver a un club tradicional”

Sport Boys del Callao ya se encuentra realizando la pretemporada para llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Luis Garro brindó una entrevista para Radio Ovación y dio detalles de su llegada al cuadro rosado.

“Para mí era una oportunidad importante jugar en Sport Boys. La verdad no la pensé mucho, además que significaba un reto volver a un club tradicional, con mucha hinchada y que va a jugar la Copa Sudamericana ”, manifestó el defensor.

Además, el exfutbolista de Alianza Lima destacó la confianza que le muestra el técnico Ytalo Manzo. “Estoy jugando como carrilero. Es importante la confianza que me tiene el ‘profe’; ya lo conozco desde Unión Comercio y siempre hemos tenido buena relación. Él me aconseja, me recomienda ciertas cosas y yo también le doy mi punto de vista”.

Finalmente, el lateral derecho resaltó la competencia interna que existe dentro del plantel. “Se ha formado un buen grupo. Hay buena competencia interna, en mi caso con el ‘Gato’ Cuba, ‘Lalo’ Uribe. Ahora, me parece que tenemos tres amistosos pactados”.

Altas y bajas de Sport Boys para el 2022

Para la temporada 2022, Sport Boys del Callao anunció la contratación de Diego Saffadi, Rodrigo Cuba, Mario Palomino, Edy Rentería, Luis Garro, Junior Huerto y Jhilmar Lobatón.

Además, el cuadro chalaco confirmó la renovación de sus principales figuras (Patricio Álvarez, Claudio Torrejón, Luis Ramírez, Giacomo Gambetta y Tarek Carranza).