César ‘Huevito’ Ruiz: de jugar un mundial con los jotitas a disputar la Copa Perú

La generación de los denominados jotitas fue de las más accidentadas que tuvo el fútbol peruano a lo largo de su historia. Esto debido a que muchos se perdieron con el paso de los años y nunca lograron adaptarse a la Primera División peruana. Manuel Calderón, Juan Zevallos, Alonso Bazalar y Víctor Ulloa son algunos de los futbolistas que fueron parte de una selección peruana que le devolvió la ilusión a un pueblo de ver triunfar a la Bicolor, aunque sea en categorías juveniles.

Uno de los más recordados es César Ruíz Sánchez. El popular ‘Huevito’ nunca pudo despegar todo el talento que mostró, tanto en el sudamericano como en el mundial de la categoría sub 17 que se disputaron en 2007.

Inició su carrera en Sporting Cristal, equipo en el que jugó dos años, pero nunca convenció a la institución celeste, por lo que, a partir de 2010, empezó a pasar por equipos entre primera y segunda sin ningún protagonismo.

PUEDES VER: Campeonatos de Primera División de ligas distritales se reactivarían en febrero del 2022

León de Huánuco, Bolognesi, Hijos de Acosvinchos, Cultural Santa Rosa, Deportivo Llacuabamba son algunos de sus exclubes. Hoy, a sus 31 años, pertenece a las filas del Unión Deportivo Parachique que disputa la Copa Perú, mismo que no logró el ascenso a primera y la próxima temporada jugará la Liga Departamental 2022 tras quedar sétimo en la tabla de posiciones de la Fase 4. Sin embargo, el volante es uno de los más destacados del conjunto de Sechura.

Tuit de la Copa Perú. Foto: captura Twitter

‘Huevito’ quiere regresar a la Liga 1