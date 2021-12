Pilar Jáuregui: la diseñadora de modas que destaca en el parabádminton

Su nombre, quizá, no es conocido por la mayoría de peruanos; sin embargo, en el ámbito deportivo es una destacada paraatleta que ha dejado el nombre del Perú en lo alto. Lejos del campo de juego, pero desde la comodidad de su casa, Pilar Jáuregui nos recibe con una sonrisa para concedernos esta entrevista de manera virtual.

La paradeportista de 33 años ha sabido sobreponerse a las diferentes circunstancias que se le han presentado en la vida. Y es que desde muy pequeña se ha esforzado por conseguir las cosas que se propone.

“Soy una mujer luchadora, que tengo mucha confianza en mí. Por cosas de la vida, me ha tocado pasar por una y otra situación, pero siempre he salido adelante. El deporte me dio una oportunidad más”, manifiesta sonriente Pilar.

Pilar Jáuregui en Lima 2019. Foto: Legado

La hija única de la familia Jáuregui Cancino nació con luxación de cadera congénita bilateral, lo cual le dificultaba poder caminar. Esta situación terminó por llevarla a usar silla de ruedas, la cual no solo la ayudó a poder movilizarse, sino, también, fue su cómplice para ganar varios torneos internacionales.

“De niña fue difícil por el tema de las operaciones, la cirugía, fue una época muy dolorosa. Me avergonzaba querer usar muletas, silla de ruedas; hacía todo mi esfuerzo por caminar, pero cada vez se me complicaba. De adolescente me decía: ‘porqué esto me pasa a mí’. Me hacía un mundo”, sostuvo.

Sin embargo, las diferentes experiencias vividas en su adolescencia y juventud terminaron por demostrarle que todo tenía un porqué. “De grande entendí que todo pasaba por algo y que todo era cuestión de procesarlo y aceptar. Ahora me siento plenamente bien”.

Pilar Jáuregui es tres veces campeona de parabádminton en los parapanamericanos. Foto: Legado

Gusto por el diseño y el deporte

Uno de las momentos que le permitió superarse no fue precisamente dentro del campo de juego, sino cuando estudiaba Diseño de Modas. Antes de convertirse en una deportista destacada, Pilar Jáuregui estudió esta carrera desde los 18 años.

“Tuve muy buenos compañeros, profesores. Me ayudaron muchísimo, recuerdo que no podía cruzar la Javier Prado y ellos me ayudaban. Es ahí donde aprendí a ser tal y como era”, recuerda la medallista de oro en los juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Si bien aún no ha podido terminar esta profesión debido a que se ha concentrado en el deporte, la tres veces campeona panamericana de parabádminton ha iniciado un negocio en la que complementa ambas actividades que le gustan.

“Por ahora lo he pospuesto, pero todavía está en mi meta seguir. Lo estoy poniendo en práctica con el diseño de sillas de ruedas para cualquier tipo de deporte, de uso diario. El sueño a futuro es hacer las sillas de titanio y aluminio en el Perú porque son las sillas de alta competencia”, enfatiza.

Pilar Jáuregui representó al Perú en las Olimpiadas Tokio 2020. Foto: Legado

Camino al parabádminton

Según nos comparte Pilar, su inicio como deportista de alto rendimiento se dio en una maratón, cuando acompañó a su mamá.

“Ella siempre iba a esos eventos deportivos. En una de esas vio a un chico correr en silla de ruedas, entonces mi mamá dijo “lo voy a alcanzar” y lo hizo, pero en la meta”, recuerda entre risas.

“Se puso hablarle y él nos dio información sobre donde hacían las sillas y me invitó al tenis. Ahí conocí a varios chicos con discapacidad”, agrega.

Si bien inició con el tenis de mesa, posteriormente integró la selección de baloncesto en silla de ruedas, llegando a representar al país en los Juegos Parapanamericanos Toronto 2015. Sin embargo, todo esto cambiaría meses después cuando conoció a Pedro Pablo de Vinatea, reconocido parabadmintonista.

Es desde el 2016 que Pilar Jáuregui se concentró en este importante deporte de raqueta, el cual la llevó a convertirse en una de las mejores del continente por el Comité Paralímpico de las Américas, así como disputar las últimas Olimpiadas de Tokio 2020 en la que —lamentablemente— no pudo pasar a la siguiente ronda.

“Fue difícil entrenar para los juegos olímpicos. Nos adaptamos en casa, entrenábamos desde nuestros hogares, tratábamos de acomodarnos, pero al momento que estás en competencia todo eso te resta, también estaba mal de salud”, resalta.

Pilar Jáuregui inició su camino en el deporte jugando tenis de mesa y luebo baloncesto. Foto: Legado

Apoyo para los deportes

Pilar Jáuregui confiesa ser una amante del fútbol y se muestra contenta por las alegrías que nos ha dado la selección peruana; sin embargo, espera que el mismo apoyo que recibe el ‘deporte rey’ también sea para el resto de disciplinas como el bádminton.

“Yo adoro el fútbol, he ido miles de veces a gritar al estadio, cuando han fallado goles he querido lanzar mi silla, pero sí me gustaría que todos los deportes tengan ese mismo apoyo y ese respaldo que tiene fútbol, que haya más visibilidad”, nos comparte, mientras recuerda sus anécdotas vividas en los estadios de fútbol.

De esta manera, la parabadmintonista hace un llamado no solo al gobierno, sino también a las empresas privadas para que puedan seguir ayudando a más deportistas.

“Un claro ejemplo es Unacem, que desde el 2019 está conmigo. Lo que sí me da gusto es que las empresas ya no nos ven como un apoyo porque es una persona con discapacidad, sino lo hacen porque nos ven como deportistas de alto rendimiento”, sostiene.

A pocos días de iniciar el 2022, Pilar Jáuregui se ha puesto como meta estar en el podio del mundial de parabádminton, el cual se desarrollará en Japón y, después de ello, empezar a sumar puntos en los diferentes torneos internacionales para conseguir su clasificación a las olimpiadas de París 2024 y dejar nuevamente el nombre de nuestro país en lo alto.