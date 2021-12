Pep Guardiola aseguró que Ferran Torres está cerca de ser nuevo jugador del FC Barcelona

El Manchester City y el FC Barcelona se aproximan a llegar a un acuerdo total por Ferran Torres. Desde hace varios días, el delantero español ha sido voceado para portar la camiseta azulgrana. El técnico de los citizens, Josep Guardiola, este jueves 23 de diciembre, en conferencia de prensa ha confirmado que los dos conjuntos están cerca de terminar las negociaciones, pero aún no es oficial.

“Escuché que está muy cerca, pero no he escuchado por parte del club que ya esté hecho, nada oficial. Están negociando. Cuando el club confirme que está hecho, estará hecho, pero Txiki Begiristain [director de fútbol del equipo] no me ha a dicho que ya lo esté”, dijo el Pep, según se puede leer en el portal web del club.

Asimismo, Guardiola precisó que el mismo jugador pidió su salida y que él prioriza el bienestar de sus jugadores cuando deciden marcharse de la institución.

“Cuando llamó a mi puerta y dijo que se quería ir, le dije que no me interpondría. Quiero felicidad en mis jugadores. Si no está contento, debe irse. No somos un club donde los presidentes y directores ejecutivos digan: ‘No, tienes que quedarte”, comentó el entrenador.

“Los jugadores y los clubes tienen que estar de acuerdo, esto es un negocio, pero si el jugador quiere irse, se puede ir. No es solo Ferran, son todos. Si quieres irte porque serás más feliz en otro lugar, tienes que irte ”, agregó el extécnico del FC Bayern Múnich.

Ferran Torres actualidad

El delantero no juega desde el pasado mes de octubre, según informa el City, ya que presenta una lesión en el metatarso en un partido con la selección española. Torres en la actual temporada ha disputado con el conjunto inglés solo cuatro partidos y ha anotado dos goles y brindado una asistencia.