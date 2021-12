Miguel Trauco y Lionel Messi llevan el mismo registro de goles en Francia esta temporada

La primera vuelta de la Ligue 1 llegó a su fin y dejó al Paris Saint-Germain como líder con 46 puntos, a 13 de diferencia del segundo lugar, ocupado por el OGC Niza. No obstante, esto no deja libre de las críticas al cuadro parisino, en especial si se tiene en cuenta que el goleador del equipo no es Lionel Messi, sino Kylian Mbappé.

Con respecto al futbolista argentino, su registro de goles, definitivamente, es pésimo y muy por debajo de lo esperado. En 11 encuentros disputados en la liga de Francia, la ‘Pulga’ solo agitó las redes una vez, ante Nantes en la victoria 3-1 por la jornada 14.

Así fue el primer gol de Messi con el PSG

Esto deja una curiosa similitud con las estadísticas de Miguel Trauco, lateral de la selección peruana y del Saint-Étienne. Él también tiene un gol en la misma cantidad de partidos, con la diferencia de jugar menos minutos que ‘Leo’.

Revive el gol de Miguel Trauco

Goles de Messi en la temporada 2021-22

Lionel Messi lleva seis goles con el PSG en 16 encuentros disputados y seis tantos. Cinco de estos fueron por la UEFA Champions League.

¿Cuándo regresa la Ligue 1?

El campeonato francés volverá a disputarse a partir del 7 de enero y el duelo que reabrirá el certamen será el compromiso entre Girondins de Burdeos y Olympique de Marsella. PSG enfrentará al Lyon en el Groupama Stadium (Lyon) el 9 de enero. Por otra parte, Saint-Étienne enfrentará al Angers el mismo día en condición de visitante.

Ligue 1: tabla de posiciones

