Éxar Rosales tras ser inhabilitado por 10 años: “Nos vamos a instancias judiciales”

Hace algunos días, la Federación Peruana de Fútbol sancionó a Éxar Rosales por un supuesto amaño de partidos. De esta forma, quedó inhabilitado de toda actividad futbolística por 10 años. El arquero nacional brindó una entrevista al diario El Popular y dio sus descargos sobre este tema.

“Ese tema de los amaños de partidos es bien sonado en segunda, tanto así que me avisaron, al igual que mi abogado, que en la FPF hay varios jugadores investigados, pero supuestamente todo es confidencial. Injusta (la sanción). No hay pruebas. Me acusan de un arreglo en tres partidos, de los cuales dos no figuraron en ninguna casa de apuestas ”, señaló.

El guardameta indicó que acudirá hasta las últimas instancias para demostrar su inocencia. “ Nos vamos a instancias judiciales. Quiero un careo con los cuatro chicos y que me digan en mi cara qué supuestamente les dije , qué fue lo que les prometí, porque estoy seguro que esos chicos están muertos de miedo, no les corresponde estar en esta situación”.

Además, Rosales manifestó que el castigo que le han impuesto es injustificado. “ A Fisher Guevara con pruebas, lo suspendieron cuatro años y sin ningún pago de UIT. A los de UTC con pruebas y videos no los suspendieron, siguieron jugando. A mí, con cuatro versiones de jugadores que no dan nombres, me ponen 10 años y un pago exorbitante. En mi caso no hay fotos, videos, ¡nada!”, manifestó.

“Esto no lo hago porque quiera volver al fútbol, los que me conocen sabían que este era mi último año. Estoy tranquilo porque no hice nada malo, pero si pensaron que me iba a quedar callado, se equivocaron”, añadió el futbolista formado en las divisiones menores de Alianza Lima.