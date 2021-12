Lakers vs. Spurs EN VIVO NBA League Pass: transmisión de la temporada 2021

Lakers vs. Spurs EN VIVO ONLINE GRATIS por la temporada 2021 de la NBA este jueves 23 de diciembre. La transmisión por internet podrás seguirlo por el canal de NBA LEAGUE PASS a partir de las 10.30 p. m. hora de Perú en el Staples Center (Los Ángeles). Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de baloncesto en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido GRATIS gracias a la señal de NBA TV. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Lakers y Spurs, incidencias y más.

Lakers vs. Spurs: ficha del partido

Partido Lakers vs. Spurs Fecha Jueves 23 de diciembre Hora 10.30 p. m. (hora peruana) Canal NBA League Pass Lugar Staples Center (Los Ángeles)

Lakers vs. Spurs: previa del partido

Los Ángeles Lakers vienen de perder 108-90 ante los actuales subcampeones del torneo, Phoenix Suns. El cuadro de California viene encadenando un irregular inicio de campeonato que los mantiene al margen de los puestos de play-off en la Conferencia Oeste.

Con 37 puntos, LeBron James encabezó al quinteto de Frank Vogel, quien debió ausentarse por estar contagiado de COVID-19. Sin embargo, la actuación del ‘Rey’ no fue suficiente para detener a los Suns, que tuvo en Devin Booker, con 24 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, y DeAndre Ayton con un doble-doble, como sus jugadores más destacados de la noche.

Suns vencieron a los Angeles Lakers. Foto: NBA.

¿A qué hora juegan Lakers vs. Suns EN VIVO?

Perú: 10.30 p. m.

Argentina: 12.30 a. m. (viernes 24)

México: 9.00 p. m.

Uruguay: 12.30 a. m. (viernes 24)

Brasil: 12.30 a. m. (viernes 24)

Paraguay: 12.30 a. m. (viernes 24)

Bolivia: 11.30 p. m.

Venezuela: 11.30 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Chile: 12.30 a. m. (viernes 24)

España: 4.30 a. m.

El duelo por la NBA 2021 irá por la señal de NBA League Pass, en territorio latinoamericano. Para ingresar a aquella plataforma virtual se requiere una suscripción.

