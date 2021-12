¡No lo quieren soltar! Técnico de Orense quiere que Gabriel Achilier se quede

Queda menos de un mes para que ruede el balón en la Liga 1 y la mayoría de clubes peruano vienen renovando y fichando futbolistas para reforzar el plantel de cara a lo que será el torneo local y las competiciones internacionales. Uno de ellos es el actual campeón Alianza Lima, que en las últimas horas ha oficializado la contratación de Franco Zanelatto y Piero Vivanco. Pero eso no es todo, ya que en la lista íntima también figura el nombre de algunos jugadores que podrían volver como es el caso de Gabriel Achilier.

El defensor de 36 años, quien jugó toda esta temporada en el Orense FC de la liga ecuatoriana, podría volver a tienda blanquiazul debido a que su préstamo vence a finales de este año. Sin embargo, desde Ecuador, el técnico Andrés García indicó que la administración está haciendo lo posible para que el defensa se quede en su equipo.

“Estamos haciendo todo lo posible para que se quede, tenemos que arreglar su situación con Alianza porque tiene un año más de contrato”, declaró a los medios ecuatorianos.

Gabriel Achilier tuvo pre-contrato con Alianza Lima para la temporada 2021. Foto: Orense Sporting Club

En esta misma línea, el estratega español destacó las cualidades futbolistas del zaguero ecuatoriano y precisó que es una de las piezas importantes dentro del primer equipo.