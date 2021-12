PSG vs. Lorient EN VIVO: cómo ver la TRANSMISIÓN EN DIRECTO del partido por la Ligue 1

PSG vs. Lorient EN VIVO se enfrentan HOY, miércoles 22 de diciembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Stade Moustoir por la fecha 19 de la Ligue 1. El encuentro del equipo de Lionel Messi contará con la TRANSMISIÓN EN DIRECTO a través de ESPN y el servicio streaming de Star Plus. Asimismo, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS con el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes.

PSG vs. Lorient: ficha del partido

Partido PSG vs. Lorient ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 22 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stade Moustoir ¿Canal? ESPN y Star Plus

PSG vs. Lorient: la previa

El regalo de fiestas. PSG buscará cerrar el año de la mejor manera y, para ello, tendrá que vencer al Lorient por la jornada 19 de la Ligue 1. El conjunto parisino se mantiene como único líder del certamen e intentará ampliar su ventaja.

Con un Kylian Mbappé intratable en las últimas fechas (anotó tres dobletes consecutivos), los dirigidos por Mauricio Pochettino disputarán su último partido del año ante un equipo que se encuentra peleando el descenso.

El Lorient se ubica en la penúltima casilla con 15 unidades, solo por encima del Saint-Etienne, y en la presente temporada solo ha conseguido tres triunfos. Ante los capitalinos, buscarán sumar de a tres para escapar de la parte baja.

¿A qué hora juegan PSG vs. Lorient?

El encuentro entre el PSG vs. Lorient arrancará a las 3.00 p. m. en el territorio peruano. Revisa la hora de inicio del partido de la Ligue 1, según tu ubicación geográfica:

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite PSG vs. Lorient?

El duelo entre PSG vs. Lorient contará con transmisión de ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus.

¿Cómo seguir PSG vs. Lorient en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver PSG vs. Lorient ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido PSG vs. Lorient por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán PSG vs. Lorient?

El cotejo se llevará a cabo en el Stade Moustoir de la ciudad portuaria de Lorent. Dicho recinto deportivo cuenta con una capacidad para 18.110 espectadores.