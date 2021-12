Tarjeta Roja: Tolima vs. Deportivo Cali EN VIVO por la Liga BetPlay

En esta nota podrás seguir la final de la Liga BeyPlay entre Tolima vs. Deportivo Cali por Tarjeta Roja. La liga colombiana ha llegado a su momento cumbre, en el que dos grandes equipos disputarán la copa máxima del fútbol cafetero. Equipos como América de Cali, Independiente de Santa Fe, Millonarios, entre otros, tuvieron la opción de competir en este partido final; no obstante, no lo lograron, puesto que Tolima y Deportivo Cali han sido los máximos triunfadores.

Win Sports+ será la señal que transmitirá en encuentro EN VIVO. Asimismo, La República Deportes hará una cobertura GRATIS POR INTERNET de este y otros partidos de hoy donde podrás seguir el minuto a minuto, goles, incidencias y más.

¿A qué hora juegan Tolima vs. Deportivo Cali?

Los horarios para ver el partido son los siguientes:

Colombia: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Tolima vs. Deportivo Cali?

Win Sports+ será la señal encargada de transmitir el encuentro. De acuerdo a la frecuencia de tu servicio de TV, deberás sintonizar los siguientes canales para ver el partido.

Win Sports+ vía satélite

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Tolima vs. Deportivo Cali EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Deportivo Cali vs. Tolima GRATIS POR INTERNET, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Tolima vs. Deportivo Cali en Tarjeta roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Tolima vs. Deportivo Cali

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Tolima vs. Deportivo Cali