Pedro Gallese se muestra entusiasmado para el partido ante Colombia por las Eliminatorias

Tras culminar la temporada de la MLS, Pedro Gallese, actual portero del Orlando City y seleccionado nacional, ya trabaja en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de cara a lo que serán los próximos encuentros de la Bicolor en enero próximo. Dos amistosos de preparación y dos encuentros por las Eliminatorias Qatar 2022 ante Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima.

Sobre los partidos de Perú y la posibilidad de quedarse hasta culminada la fecha doble dijo. “ Me estoy poniendo físicamente bien para los partidos que vienen. Se está hablando con el club para quedarme aquí hasta que terminen las Eliminatorias. Seguro me voy a quedar hasta que acaben las Eliminatorias en febrero”, dijo el portero peruano en declaraciones recogidas por Ovación.

Tras anunciarse el Perú vs. Colombia se jugará a las 4.00 p. m. (hora peruana y colombiana) comentó. “No hay problema con el horario. Lo único que sabemos es que tenemos que ir a ganar. Va a ser un partido bastante cerrado”, agregó.

Gallese seguirá jugando en la MLS

Finalmente, reveló que los leones quieren que continúe en el equipo y en estos días lo contactarán para concretar una renovación de contrato. “Por lo conversado con Orlando City, ellos quieren que me quede. Me comentaron que me iban a llamar o escribir, estoy esperando. Siempre uno quiere lo mejor y vamos a esperar lo mejor”, concluyó.

Próximos partidos de la selección peruana