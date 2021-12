Cristian Benavente: de valer 5,5 millones de euros a no jugar en Egipto y costar menos de la mitad

Cristian Benavente causó muchas expectativas desde que era un adolescente. A los 16 años, el futbolista hispanoperuano destacaba en el Real Madrid Castilla y siempre se dijo que lograría debutar en el equipo principal, en aquel entonces conformado por Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James Rodríguez, Luka Modric, Iker Casillas, entre otros. No obstante, esto jamás se llegó a dar y solo fue citado para entrenar con los blancos.

En sus primeros partidos con la selección peruana, el ‘Chaval’ se ganó el corazón de la gran mayoría de los hinchas por su profesionalismo y su compromiso con el Equipo de Todos; sin embargo, Ricardo Gareca nunca le encontró un lugar, puesto que en su posición jugaba Christian Cueva, hoy titular indiscutible y figura de la Bicolor en el actual proceso eliminatorio.

En su momento, el ‘Chaval’ llegó a valer 5,5 millones de euros, esto debido a sus buenos años jugando por el Royal Charleroi de la Primera División de Bélgica. Incluso esto le valió volver a ser convocado; no obstante, las cosas no salieron como él quería. Hoy, el futbolista de 27 años pertence al Pyramids de Egipto, equipo al que llegó en 2018 tras no ser considerado para el Mundial de ese año, y fue ahí donde empezó a decaer no solo en lo futbolístico, sino también en su valor de mercado.

PUEDES VER: Cristian Benavente no jugará en la Liga 1 en el 2022

Hoy, Benavente solo vale un millón de euros, de acuerdo al sitio Transfermarkt, y no tiene continuidad en su equipo. De hecho, no juega desde febrero y, pese a que se le vinculó con la Liga 1, el jugador expresó que no está en sus planes arribar al campeonato local porque desea continuar su carrera en el extranjero.