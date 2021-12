Roja Directa: ¿cómo ver el Real Madrid vs. Athletic de Bilbao EN VIVO por la Liga Santander?

El Real Madrid vs. Athletic Club de Bilbao por Roja Directa será un encuentro emocionante por la Liga Española, que se llevará a cabo este miércoles 22 de diciembre en el estadio San Mamés a las 3.30 p. m. (hora peruana, 9.30 p. m. hora de España), y que será transmitido por ESPN 2 en nuestro país, pero que también podrá ser seguido por La República Deportes si es que no hay posibilidades de seguir el partido por televisión.

Real Madrid querrá redimirse este miércoles luego del empate ante el Cádiz (0-0) mientras que Athletic Bilbao, noveno en la tabla, viene de derrotar al Betis (3-2).

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Athletic Club?

En Perú, el cotejo Real Madrid vs. Athletic Bilbao se podrá seguir desde las 3.30 p. m. Consulta la guía de horarios para el resto de países de la región.

México: 2.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Athletic Club?

Para la televisión sudamericana por cable y/o satélite, debes sintonizar la señal de ESPN 2 si quieres ver el Real Madrid vs. Athletic Club.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos:

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el Real Madrid vs. Athletic Bilbao por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Athletic Club en Roja directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Real Madrid vs. Athletic

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Real Madrid vs. Athletic Club

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez/Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Fede Valverde, Camavinga, Kroos; Hazard, Benzema y Vinícius Jr.

Athletic Bilbao: Agirrezabala; Lekue, Yeray Álvarez, Unai Núñez, Balenziaga; Nico Williams/De Marcos, Unai Vencedor/Zárraga, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.