Real Madrid vs. Athletic Club: Carlo Ancelotti y su saldo negativo en San Mamés

Real Madrid visitará al Athletic Club, hoy 22 de diciembre a las 3.30 p. m. (hora peruana), por la jornada 21 de LaLiga Santander. Los merengues están ante una una gran ocasión de poder alargar su ventaja en la punta del torneo, ya que ayer el Sevilla empató ante el FC Barcelona 1-1.

Los madridistas marchan como punteros de la liga española con 43 puntos, cinco más que el cuadro conducido por Julen Lopetegui, pero de obtener un triunfo podrían dispararse a ocho unidades.

No obstante, el partido en San Mamés no será nada sencillo para el conjunto que viste de blanco, sobre todo, para Carlo Ancelotti que, en su etapa anterior como DT del Real Madrid, la pasó con gran incomodidad. El técnico italiano no sabe lo que es ganar a los leones en su casa.

Ancelotti vs. Athletic Club

En su primer partido bajo el mando del Madrid e n la campaña 2013-2014, el encuentro ante el equipo vasco acabó igualado por 1-1. En aquel partido, Jesé abrió el marcador a los 65 de complemento, pero, ocho minutos después, Ibai Gómez puso el empate definitorio. Después del gol de los locales, Cristiano Ronaldo fue expulsado.

En su segunda temporada (2014-2015), el exestratega del Everton vio cómo su elenco caía por 1-0 con tanto de Aritz Aduriz a los 26 minutos.

Ambas derrotas fueron parte importante para que los merengues se alejen del título. Esta tarde, Ancelotti regresa a San Mamés, otra vez, con la consigna de ganar para dar un nuevo golpe a la liga española.