Real Madrid y el 11 oficial que enfrentará al Athletic Bilbao tras sufrir 12 bajas por COVID-19

Luego de que se conociera que el cuadro capitalino español presenta ahora doce bajas por el coronavirus, el director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, apuesta por el once previsto para el partido de esta noche en San Mamés ante un Athletic Club también con muchas ausencias, un total de ocho.

Así, el equipo merengue comenzará con Thibaut Courtois en el pórtico; Lucas Vázquez, Militao, Nacho y Mendy en la zona defensiva; Camavinga, Kroos y Valverde desde la medular; y Hazard, Benzema y Vinicius piloteando el ataque.

Alineación Real Madrid. Foto: Twitter Real Madrid

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Athletic Club?

La transmisión del partido Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO empezará a partir de las 3.30 p. m.(Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 3.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Alemania: 9.30 p. m.

Italia: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs. Athletic Club?

El duelo por la Liga Santander irá por la señal de ESPN 2 en territorio latinoamericano. Conoce en qué canales sintonizar el encuentro según tu cable operador.

¿Qué canales transmiten el Real Madrid vs. Athletic Club?

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Athletic Club ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Real Madrid vs. Athletic Club, sintoniza las señales de ESPN Play app de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes mantenerte informado por medio de la cobertura ONLINE de La República Deportes.