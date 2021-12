Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO: sigue HOY el partido por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO se enfrentan en el estadio San Mamés por la jornada 21 de LaLiga Santander 2021-22. El cotejo se inicia a las 3.30 p. m. (hora peruana) por la señal de ESPN 2. En La República Deportes tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Athletic Bilbao ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 22 de diciembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio San Mamés ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

En Perú, el cotejo Real Madrid vs. Athletic Bilbao se podrá seguir desde las 3.30 p. m. Consulta la guía de horarios para el resto de países de la región.

México: 2.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

En su último partido de este 2021, el líder en solitario de LaLiga, Real Madrid, tiene la oportunidad de incrementar la ventaja respecto a su escolta Sevilla, quien no pudo sumar de a tres en cotejo pendiente. El rival de los merengues será el Athletic Club, equipo ubicado a mitad de la tabla de posiciones.

Los blancos vienen luego un magro empate sin goles frente al Cádiz en el Santiago Bernabéu. La igualdad contra los gaditanos frenó una racha de siete victorias consecutivas, que llevaba el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

Ambos clubes ya se vieron las caras a inicios de mes. Foto: AFP

Los leones tratarán de aprovechar este tercer juego seguido en condición de local para conseguir su segundo triunfo al hilo. Su último cotejo finalizó con un sufrido 3-2 ante Betis gracias a un doblete de su artillero Iñaki Williams.

Real Madrid y Athletic Club llevan tres cruces en este 2021 (dos por liga y uno por Supercopa), con saldo de dos encuentros ganados por los capitalinos y uno por los vascos. En su choque más reciente, hace apenas tres semanas, Karim Benzema anotó el único tanto para la victoria por la mínima.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

Para la televisión sudamericana por cable y/o satélite, debes sintonizar la señal de ESPN 2 si quieres ver el Real Madrid vs. Athletic Club.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Star+, NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos:

España: Movistar LaLiga, M. LaLiga 1, M. LaLiga UHD, LaLiga TV.

¿Cómo seguir Real Madrid vs. Athletic Bilbao ONLINE?

Para que no te pierdas el Real Madrid vs. Athletic Bilbao por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star Plus, servicios de streaming que incluyen en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Athletic Bilbao

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez/Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Fede Valverde, Camavinga, Kroos; Hazard, Benzema y Vinícius Jr.

Athletic Bilbao: Agirrezabala; Lekue, Yeray Álvarez, Unai Núñez, Balenziaga; Nico Williams/De Marcos, Unai Vencedor/Zárraga, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

Historial reciente de Real Madrid vs. Athletic Bilbao

Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao | 01.12.21

Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid | 16.05.21

Real Madrid 1-2 Athletic Bilbao | 14.01.21

Real Madrid 3-1 Athletic Bilbao | 15.12.20

Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid | 05.07.20.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Athletic Bilbao?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Real Madrid vs. Athletic Bilbao será el estadio San Mamés, recinto deportivo propiedad del equipo vasco.