Benjamin Mendy es acusado de un séptimo caso de violación sexual

El nombre de Benjamin Mendy vuelve a ser noticia luego de que se diera a conocer la denuncia de un séptimo caso de violación en su contra. Este delito, presentado por una nueva denunciante y acontecido en julio del presente año, se suma a los seis cargos de violación y uno de asalto sexual en contra del exjugador del Manchester City.

El pasado mes de agosto, Mendy, de 27 años, fue encarcelado tras hacerse públicas las primeras denuncias de cuatro mujeres, que ocurrieron entre octubre del 2020 y agosto del 2021. Antes del arresto, los directivos del club dirigido por Pep Guardiola habían decidido suspender al futbolista, quien pertenecía al cuadro desde el 2017.

Se presume que Mendy no actuó solo, sino en complicidad con Louis Saha Matturie, quien también se encuentra detenido por los mismos cargos. No obstante, el vínculo entre los dos agresores aún no ha sido aclarado y ambos sujetos han presentado solicitudes para recuperar su libertad, peticiones que fueron fuertemente rechazadas por los responsables del caso. Ahora, ambos hombres deberán esperar hasta el inicio del juicio, agendado para el 24 de enero.

Participó en el Mundial Rusia 2018

Benjamin Mendy fue parte de la plantilla francesa que conquistó la Copa del Mundo en Rusia 2018. El pase del lateral del Mónaco al Manchester City costó 60 millones de euros, cifra que en su momento lo convirtió en el defensa más caro de la historia.