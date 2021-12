Fútbol Libre: PSG vs. Lorient EN VIVO por la Ligue 1 de Francia

En esta nota sabrás cómo ver por Fútbol Libre el PSG vs. Lorient EN VIVO. Los problemas llegaron al PSG luego de que el diario deportivo L’Equipe revelara algunos problemas internos en el plantel. La mañana de este miércoles 22 de diciembre, el conjunto parisino anunció que dos futbolistas del primer equipo dieron positivo a la COVID-19, mientras que otro se mantiene en aislamiento. No obstante, los parisinos deberán ganarle al Lorient para poder afianzar su liderazgo.

Si hablamos del plantel del Lorient, los merluzas están comprometidos con el descenso, puesto que encuentran en la penúltima posición con 15 unidades. Además, no ganan un partido desde septiembre.

¿A qué hora juegan PSG vs. Lorient?

Los horarios para ver el partido son los siguientes:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Lorient?

El duelo entre PSG vs. Lorient contará con transmisión de ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver PSG vs. Lorient EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Lorient vs. PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver PSG vs. Lorient en Fútbol libre?

Ingresa a futbollibre.online

Busca PSG vs. Lorient en el listado de compromisos

Finalmente, da clic sobre uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Fútbol libre por internet gratis?

En tu navegador web escribe la siguiente dirección: futbollibre.online, una vez dentro de la plataforma podrás visualizar todos los partidos del día, busca el que deseas y elige uno de los links que se mostrarán en pantalla.

Alineación posible de PSG vs. Lorient