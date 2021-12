Verstappen sobre el nombramiento de Hamilton: “El título de campeón del mundo es suficiente”

En una entrevista caracterizada por las respuestas curiosas y graciosas, Max Verstappen, ganador de la temporada 2021 de la Fórmula 1, analizó su rendimiento durante la campaña e inclusive opinó sobre el nombramiento que recibió hace unos días Sir Lewis Hamilton.

El piloto neerlandés recordó lo que sintió en la última vuelta del GP de Abu Dhabi. “Me dio un calambre en la pierna en la última vuelta. Eso no fue genial. Cuando aceleré a fondo, me dolió. Pero no importa, era la última carrera de la temporada”, manifestó para el programa Sport and Talk de ServusTV.

Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron los mejores de la temporada 2021. Foto: EFE

‘Mad Max’ fue consultado sobre el título que recibió el siete veces campeón de la F1 por parte de la Familia Real. “ Yo no puedo convertirme en Sir en los Países Bajos, pero tampoco es necesario. Soy piloto de carreras. El título de campeón del mundo es suficiente ”, puntualizó.

Asimismo, se refirió sobre la rivalidad presente con el británico y enfatizó que cuenta con él para el 2022. “Al final, estuvo bien. Por supuesto que hemos tenido nuestros momentos y tal vez estábamos enfadados el uno con el otro. Pero también tuvimos buenos duelos y maniobras de adelantamiento. Así que el respeto sigue ahí”, añadió.

Si bien Verstappen volvió a darle un título a Red Bull después de ocho años, hubo un personaje que tomó un rol protagonista en el último Grand Prix: su compañero de escudería Sergio ‘Checo’ Pérez. “Al final, decidió la carrera para nosotros porque Mercedes no pudo parar en boxes en ese momento. Sin Checo no me hubiera convertido en campeón del mundo”, finalizó.