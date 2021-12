Estrella del Manchester United rechaza al FC Barcelona y prefiere jugar en el Sevilla FC

FC Barcelona atraviesa por una de sus mayores crisis, tanto económica como futbolística. Quedaron eliminados de la UEFA Champions League con un pobre promedio de gol y en LaLiga Santander, por ahora, están fuera de cualquier competencia internacional. Asimismo, presenta una lamentable carencia de cara a portería además de una defensa que deja mucho por desear.

Tras la salida de su último referente, Lionel Messi, los azulgranas no lograron encontrar un líder que ordene todas las líneas del equipo. Busquets, Alba y Piqué no pueden llenar el espacio que dejó el futbolista argentino. Tanta es la urgencia que se tuvo que recontratar al veterano Dani Alves, quien podrá jugar con los catalanes a partir del próximo año.

Esta mala imagen trae como consecuencia que muchos jugadores no quieran formar parte del plantel. Uno de ellos es el actual delantero del Manchester United Anthony Martial, quien, según informó Sky Sports, está al tanto del interés de los catalanes hacia él y dejó en claro que no está en sus planes firmar por el equipo. No obstante, está dispuesto en jugar para otro equipo de LaLiga Santader, el Sevilla FC.

El medio indica que el francés desea abandonar Old Trafford por la falta de continuidad y en sus planes estaría llegar a los palanganas. El jugador entiende que en ese equipo puede encontrar el ritmo que necesita y de esta manera recuperar su mejor versión.

Según la fuente, su agente se mostró tajante sobre la opción de irse de los diablos rojos. “Solo necesita jugar. No quiere estar aquí en enero y hablaremos pronto con el club”, declaró.

De esta manera, el FC Barcelona podría no tener en sus filas a Martial para la próxima temporada y solo lo verían con los colores de los sevillanos.