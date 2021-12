¿Dónde ver EN VIVO el duelo entre Atlético de Madrid vs. Granada por LaLiga Santander?

Este miércoles 22 de diciembre se disputa el encuentro entre Atlético de Madrid vs. Granada por la jornada nueve de LaLiga Santander, en el Estadio Los Cármenes. El partido iniciará a la 1.00 p. m. (hora peruana). Puedes seguir el duelo a través de la señal de ESPN 2 y el servicio de streaming de Star Plus. También encontrarás el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas, todos los goles y las incidencias en la web de La República Deportes.

Ficha del encuentro Atlético de Madrid vs. Granada

Partido Atlético de Madrid vs. Granada ¿Cuándo? Miércoles 22 de diciembre ¿A qué hora? 1.00 p.m. (Perú) 7.00 p.m. (España) ¿Dónde? Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada, Andalucía ¿En qué canal? ESPN 2, Star Plus y la web de La República Deportes

Posibles alineaciones de Atlético de Madrid vs. Granada

Posible alineación de Atlético de Madrid

Oblak, Felipe, Kondgobia, Hermoso, Trippier, Lemar, De Paul, Koke, Carrasco, João Félix, Luis Suárez.

Posible alineación de Granada

Maximiano, Germán, Neva, Víctor Díaz, Arias, Escudero, Milla, Monchu, Puertas, Luis Javier Suárez, Molina.

¿A qué hora juegan EN VIVO Atlético de Madrid vs. Granada?

El cotejo EN VIVO entre Atlético de Madrid vs. Granada comenzará a las 1.00 p.m. (hora peruana). Aquí te mostramos el listado de horarios de acuerdo a tu ubicación.

Perú: 1.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs. Granada?

Puedes ver el duelo entre Atlético de Madrid vs. Granada por la señal de ESPN 2 y el servicio de streaming Star Plus. También podrás seguir el cotejo a través de la web de La República Deportes.

¿Qué canal es ESPN 2?

El partido entre Atlético de Madrid vs. Granada será transmitido a través de ESPN 2. A continuación, te mostramos el listado de canales.

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV) Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital) Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo) Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV) Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV) Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV) Paraguay: canal 104 (Tigo)

canal 104 (Tigo) Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

canal 622 y 1622 (DirecTV) Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus?

También podrás ver la transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs. Granada a través de la señal de Star Plus. Para acceder a toda la programación del servicio de streaming, debes registrarte con tus datos personales en la web www.starplus.com e iniciar sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se jugará EN VIVO el duelo entre Atlético Madrid vs. Granada?

El duelo entre Atlético de Madrid vs. Granada se disputará en el Estadio Nuevo Los Cármenes de la provincia de Granada, Andalucía. Aquí te mostramos la ubicación del recinto.