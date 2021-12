Raziel García luego de su frustrado fichaje por Alianza Lima: “Tengo que avanzar”

Oportunidades y decisiones. Cuando todo indicaba que Raziel García sería nuevo jugador de Alianza Lima para la temporada 2022, los hinchas victorianos se vieron sorprendidos al verlo viajar hacia Colombia y oficializar su fichaje por Deportes Tolima. Ante esta noticia, el mediocampista de la selección peruana brindó detalles sobre la negociación y por qué no se concretó su llegada al cuadro íntimo.

“ Me hubiese gustado ir a Alianza, pero tengo que seguir avanzando . Si bien es cierto que Alianza es el mejor equipo que hay en el Perú, creo que el fútbol colombiano está en un nivel superior y por eso es la decisión. Hubo conversaciones muy avanzadas, pero surgió el interés de muchos equipos en el extranjero y esa era la prioridad”, manifestó en diálogo con ESPN.

El exjugador de Cienciano resaltó que deseaba pertenecer a la blanquiazul, pero tuvo que descartarlo por cumplir otro de sus sueños. “ Yo siempre he soñado dos cosas. Una de ellas es estar en la selección, que ya lo conseguí y también representar a mi país jugando en el extranjero . Sé que puedo aportar muchísimo más y voy a dar mi mejor esfuerzo”, puntualizó.

Asimismo, resaltó su intención de afianzarse en su actual club y dar el salto a torneos más competitivos en el corto plazo. “El fútbol colombiano es un buen fútbol. Me va a ayudar a crecer, a mejorar. Es lo que estoy buscando. Me falta mejorar aún más, sé que me va a ir bien hasta mitad de año y espero dar un salto más a otro liga”

Cabe resaltar que Deportes Tolima es el vigente campeón de la Liga BetPlay y esta noche ante Deportivo Cali buscará levantar el bicampeonato.