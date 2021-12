VER AC Milan vs. Empoli HOY EN VIVO: partido por la fecha 19 de la Serie A de Italia

AC Milan vs. Empoli EN VIVO se enfrentan este miércoles 22 de diciembre por la fecha 19 de la Serie A de Italia, a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Estadio Carlo Castellani. El duelo entre ambos equipos italianos será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN 3 y Star Plus. Para que no te pierdas este y ningún otro partido de la Serie A de Italia puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en donde podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

AC Milan vs. Empoli: pronósticos

El cuadro del Milán visitará el Estadio Carlo Castellani con la consigna de traerse los tres puntos, luego de perder su último partido ante Napoli por la mínima diferencia. De los 18 partidos que ha disputado en la Serie A, ha ganado en 12 de ellos con un balance de 36 goles marcados frente a 20 encajados.

Situación distinta sucede con Empoli, que marchan novenos con 27 puntos. Su último encuentro empató contra Spezia Calcio. Los locales han ganado ocho de los 18 encuentros disputados hasta ahora, con 28 goles a favor y 30 en contra.

AC Milan vs. Empoli: posibles alineaciones

AC Milan: Mike Maignan; Alessandro Florenzi, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli, Theo Hernández; Sandro Tonali, Franck Kessié; Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz, Rade Krunic y Zlatan Ibrahimovic.

Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.

AC Milan vs. Empoli: historial

AC Milan vs. Empoli: ficha del partido

Partido AC Milan vs. Empoli ¿Cuándo juegan? Miércoles 22 de diciembre ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Carlo Castellani ¿En qué canal? ESPN 3 y Star Plus

¿A qué hora juega AC Milan vs. Empoli EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre AC Milan vs. Empoli EN VIVO empezará a partir de las 2.45 p. m. (Perú). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Estados Unidos: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

¿Dónde ver AC Milan vs. Empoli por ESPN 3?

Si no quieres perderte la transmisión del enfrentamiento entre AC Milan vs. Empoli vía ESPN 3, sintoniza los siguientes canales, según el país y operador:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo).

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET).

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express).

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable).

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás).

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Cómo ver AC Milan vs. Empoli ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido AC Milan vs. Empoli por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Tabla de posiciones Serie A