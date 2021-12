Win Sports EN VIVO Deportes Tolima vs. Deportivo Cali: mira aquí la final de la Liga Betplay

Deportes Tolima vs Deportivo Cali EN VIVO se miden este miércoles 22 de diciembre en el Estadio Manuel Murillo Toro en un duelo por la segunda definición de la Liga BetPlay. La transmisión de este cotejo estará a cargo de Win Sports desde las 7.30 p. m. (hora de Colombia y Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Deportes Tolima vs Deportivo Cali: ficha del partido

Partido Deportes Tolima vs Deportivo Cali Fecha Miercoles 22 de diciembre Hora 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) Canal Win Sports Estadio Manuel Murillo Toro

Deportes Tolima vs Deportivo Cali: posibles alineaciones

Tolima: Cuesta, Hernández, Angulo, Quiñones, Gómez, Ríos, Trujillo, Cataño, Albornoz, Miranda y Ramírez.

Deportivo Cali: De Amores, Angulo, Menosse, Marsiglia, Velasco, Valencia, Colorado, Vásquez, Preciado, Gutiérrez y Rodríguez.

¿A qué hora juegan Tolima vs. Deportivo Cali?

En Perú y Colombia, el cotejo Tolima vs. Deportivo Cali se disputará a partir de las 7.30 p. m.. Consulta la guía de horarios para seguir el encuentro desde otros países de la región.

Colombia: 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.):7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 23).

¿Dónde ver Tolima vs. Deportivo Cali?

Para que no te pierdas la transmisión del Tolima vs. Deportivo Cali por TV, sintoniza la señal de Win Sports+, canal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga BetPlay para toda la región colombiana.

¿Qué canal es Win Sports+?

En Colombia, podrás ver el Tolima vs. Deportivo Cali por Win Sports+ desde los siguientes canales dependiendo del operador de TV paga que tengas contratado.

Satélite

DirecTV: canal 634 (SD) - canal 1634 (HD)

Movistar: canal 497 (SD) - canal 896 (HD)

Claro TV: canal 523 (HD).

Cable

Claro TV: canal 522 (SD) - canal 1522 (HD)

Tigo: canal 139 (SD) - canal 239 (HD).

IPTV

Movistar: canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

Claro TV: canal 1522 (HD).

¿Cómo seguir Tolima vs. Deportivo Cali ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Tolima vs. Deportivo Cali por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming desde el cual podrás sintonizar el canal Win Sports +. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura GRATIS de La República Deportes.

¿Dónde juegan Tolima vs. Deportivo Cali?

La sede para esta primera final de la liga colombiana entre Tolima vs. Deportivo Cali será el estadio Deportivo Cali, propiedad del club homónimo, que tiene capacidad para albergar a 25.000 espectadores.

Historial reciente de Tolima vs. Deportivo Cali

Deportivo Cali 1-1 Tolima | 19.12.21

Tolima 1-1 Deportivo Cali | 19.09.21

Deportivo Cali 2-0 Tolima | 04.06.21

Tolima 3-0 Deportivo Cali | 25.04.21

Deportivo Cali 0-0 Tolima | 06.04.21

Deportivo Cali 0-0 Tolima | 21.03.21.

Apuestas Tolima vs. Deportivo Cali

Según las previsiones de las principales casas de apuestas, el favoritismo para esta gran final Tolima vs. Deportivo Cali es para el Pijao, que paga entre 2,25 y 2,30. La victoria del azucarero oscila entre 3,30 a 3,40, mientras que el empate tiene una cuota promedio de 3.10.