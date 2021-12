Lorient vs. PSG EN VIVO por Star Plus: ¿cuándo, dónde y cómo ver partido de la Ligue 1?

Lorient vs. PSG EN VIVO se enfrentan este miércoles 22 de diciembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Stade Moustoir por la fecha 19 de la Ligue 1. El encuentro de los parisinos podrás seguirlo en el servicio streaming de Star Plus.

Para que no pierdas la transmisión ONLINE GRATIS de este duelo de la liga francesa, puedes ver el minuto a minuto a través de la cobertura de La República Deportes.

Lorient vs. PSG: ficha del partido

Ligue 1 Lorient vs. PSG ¿Cuándo juegan? Miércoles 22 de diciembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stade Moustoir ¿Canal? Star Plus.

La previa del Lorient vs. PSG

Despedir el año con una victoria sin su máximo goleador: es lo que intentará PSG, líder de la Ligue 1, el miércoles en su visita al Lorient (19º), privado de Kylian Mbappé por suspensión.

Con la Navidad acercándose, ‘Kyky’ había ‘regalado’ al equipo parisino un doblete en cada una de sus últimas tres apariciones: contra el Brujas en Champions (4-1), frente al Mónaco en la última fecha del campeonato (2-0) y ante el modesto Feignies-Aulnoye en la ‘Coupe’ (3-0).

Pero el joven campeón del mundo no podrá ayudar a sus compañeros en Lorient al estar suspendido por acumulación de amonestaciones, al igual que otro fijo en las alineaciones de Mauricio Pochettino, el centrocampista italiano Marco Verratti.

“Mbappé es un jugador muy importante”, reconoció el entrenador argentino, que deberá modificar su planeamiento ofensivo en Bretaña.

Con información de AFP

¿A qué hora juegan Lorient vs. PSG?

El encuentro entre el Lorient vs. PSG arrancará a las 3.00 p. m. en el territorio peruano. Revisa la hora de inicio del partido de la Ligue 1, según tu ubicación geográfica:

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Lorient vs. PSG ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Lorient vs. PSG por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Lorient vs. PSG?